Quién es quién en 'Grande de España': Conoce a todos los personajes de la nueva serie de Antonio de la Torre en Netflix

Netflix ha estrenado este viernes 'Grande de España', una nueva serie que está llamada a ser una de las revelaciones de este final de 2026. Se trata de una comedia dramática de seis capítulos que juega con las apariencias, el dinero y las ambiciones de dos personajes que guardan muchos secretos. La ficción está creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, quienes ya trabajaron conjuntamente en las series de Movistar Plus 'Vergüenza' y 'Sentimos las molestias'.

Antonio de la Torre ('Los tigres', 'La bola negra') y Alexandra Jiménez ('Gracias, equipo', 'Escándalo, relato de una obsesión') dan vida a Don Leandro y Sofía Carrington los protagonistas de la historia. El reparto de 'Grande de España' se completa con Enric Benavent ('Mi cielo tu infierno, 'La unidad'), Fernando Andina ('Sueños de libertad', 'Oasis'), Teresa Rabal ('Por cien millones', 'La caja de arena'), Mercedes Sampietro ('Mi amiga Eva', 'Oasis') y Celia de Molina ('Cochinas', 'Urban. La vida es nuestra'), entre otros.

El reparto de 'Grande de España' se completa con otros actores como Ana Asensio ('Las chicas de oro'), Alejandro Mesa ('Aquel'), Lía Lois ('Los años nuevos'), Nacho López ('4 estrellas'), César Tormo ('La vida brece', 'Celeste'), entre otros.

Producida por Cuidado con el perro, la serie cuenta con Álvaro Fernández-Armero ('Ocho apellidos marroquís', 'Todo es mentira') y Juan Cavestany ('Vota Juan', 'Madrid, Ext.') como directores y guionistas. Además, ambos ejercen como productores ejecutivos junto con Alicia Yubero en lo que supone su primer trabajo para Netflix.

Sinopsis de 'Grande de España'

Don Leandro (De la Torre), un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid.

La ocasión perfecta parece presentarse cuando la riquísima empresaria Sofía Carrington (Jiménez) se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones - y las seducciones - queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser.

Quién es quién en 'Grande de España'

Antonio de la Torre es don Leandro

Antonio de la Torre es don Leandro

El actor Antonio de la Torre, a quién podemos ver actualmente en 'La bola negra', protagoniza la nueva serie de Netflix dando vida a Don Leandro. Se trata de un marqués que vive en un decadente palacete de Madrid y hace todo lo posible por ocultar su ruina económica. Su mayor sueño es convertirse en Grande de España, una distinción que elevaría todavía más su posición social.

Alexandra Jiménez es Sofía Carrington

Alexandra Jiménez es Sofía Carrington

La actriz Alexandra Jiménez suma un nuevo papel a su larga trayectoria tras participar en otras películas de Netflix como 'Gracias, equipo' o '53 domingos'. En 'Grande de España' interpreta a Sofía Carrington, una supuesta empresaria millonaria que en realidad trabaja en una tintorería y que se construye una identidad falsa ocultando su verdadero nombre (Conchi).

Enric Benavent es Fidel

Enric Benavent es don Leandro

El actor Enric Benavent, conocido por sus papeles en 'La unidad' o 'El hombre de las mil caras' da vida a Fidel, el hombre que trabaja fielmente en el palacete de don Leandro.

Fernando Andina es Gonzalo

El actor Fernando Andina, a quién actualmente podemos ver como Pablo Salazar en 'Sueños de libertad', interpreta en esta ficción a Gonzalo. Se trata de otro de los personajes que pertenece al círculo cercano de don Leandro y que se relaciona con el mundo de apariencias que rodea al marqués.

Fernando Andina y Mercedes Sampietro en 'Grande de España'

Mercedes Sampietro es Fernanda

La actriz Mercedes Sampietro, a quién hemos podido ver en series como 'Romi', 'Rapa' o 'Vestidas de azul' interpreta en 'Grande de España' a Fernanda, la mujer de Gonzalo y parte del entorno social de los protagonistas.

Celia de Molina es Vanessa

Celia de Molina es Vanessa

Celia de Molina, a quién hemos visto en otras series como 'Cochinas', 'Furia' o 'La vida breve' interpreta en esta ficción a Vanessa, compañera de trabajo de Conchi en la lavandería. Conoce muy bien sus verdaderas intenciones y la gran mentira de la supuesta empresaria.

Teresa Rabal es Cotola

La célebre presentadora y actriz, conocida por 'Veo, veo' y 'Por cien millones' da vida a Cotola Moscoso, otro de los personajes secundarios de esta historia.