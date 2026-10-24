Quién es quién en el reparto de 'El Marqués 1985': Conoce a todos los personajes de la serie de Prime Video basada en un hecho real

Tras el gran éxito de 'El Marqués', la serie inspirada en el crimen de los Galindos, que emitió Telecinco en el año 2024 con gran éxito; Amazon Prime Video renovó la ficción por una segunda temporada titulada 'El Marqués, 1985'. Ahora la ficción salta al año 1985 con Onofre Romera, el personaje que interpreta José Pastor, convertido en todo un periodista de sucesos que investigará otro de los casos más controvertidos de nuestra historia reciente: la desaparición de Santiago Corella, más conocido como El Nani.

Cabe recordar que este mismo caso también ha inspirado a HBO Max para producir otra ficción de la mano de Domingo Corral, ex director de Ficción de Movistar Plus y Alberto Rodríguez ('Anatomía de un instante').

La segunda temporada de 'El Marqués, 1985', compuesta por seis episodios se ha estrenado este sábado en Prime Video mientras que Mediaset Infinity ha estrenado también el primer episodio.

Fran Perea y Gonzalo de Castro, al frente del renovado reparto

Junto a José Pastor, también se mantendrán en el elenco la actriz Cinta Ramírez (Chelo Mayor Fuentes) y Jorge Bosch (Solís) . A ellos se sumarán nuevos fichajes encabezados por Fran Perea ('Los Serrano'), Gonzalo de Castro ('7 vidas'), Jorge Usón ('Su majestad'), Pablo Louazel ('Menudas piezas', 'La caza. Irati') Carlos Librado 'Nene' ('Barrio Esperanza') y Vito Rogado ('Padre no hay más que uno, la serie'), entre otros intérpretes como Iria Parada ('Machos Alfa'), Josean Bengoetxea ('Aquel', 'Legado'), Chechu Salgado ('Valle Salvaje'), Luis Bondía ('La novia gitana'), Itziar Manero ('Toda la verdad de mis mentiras'), María Rivera ('HIT'), Carlos Heredia ('La Luz', 'Antidisturbios') y Yune Nogueiras ('Oasis').

Dirigida por José Ramón Ayerra y creada por Ignacio Del Moral, David Planell, Begoña Álvarez y Abel Alfonso, 'El Marqués, 1985' es una producción de Kaixo Unicorn, la nueva filial navarra de Unicorn Content, creada con el objetivo de impulsar la producción de ficción y otros proyectos audiovisuales, apostando por el talento local y por una mirada descentralizada desde el norte de España.

Así es 'El Marqués, 1985'

Madrid, 1985. Cuando dos mujeres le piden al periodista Onofre Romera, conocido como «el Marqués», que descubra la verdad detrás de la desaparición de su hermano, este se ve arrastrado a un caso que expone el lado más oscuro del sistema judicial de España.

Su hermano, Santiago Corella, alias «el Nani», se escurrió tras ser arrestado por la policía. A medida que Onofre investiga más a fondo, descubre una perturbadora red de corrupción policial, alianzas criminales y encubrimientos institucionales que conduce directamente al Grupo Especial de la Policía de Madrid. Inspirada en uno de los casos de true-crime más infames de España, esta apasionante investigación se sumerge en el violento submundo de la era quinqui, donde el poder protege a los suyos y la búsqueda de la verdad puede resultar letal.

Conoce a los personajes de 'El Marqués, 1985'

Fran Perea, Jorge Usón y Gonzalo de Castro en 'El Marqués, 1985'

José Pastor es Onofre

El actor José Pastor ('Entre tierras') vuelve a meterse en la piel de Onofre Romera, apodado El Marqués, después de haber sido el encargado de investigar el crimen de Los Galindos en la primera temporada. Ahora el joven se ha convertido en todo un periodista de sucesos que investigará otro de los casos más controvertidos de nuestra historia reciente: la desaparición de Santiago Corella, más conocido como El Nani.

Cinta Ramírez es Chelo

La actriz Cinta Ramírez retoma el papel de Chelo, la joven que trabajaba en Los Galindos ayudando a Rosita, la tía de Onofre. Tras haber servido al Marqués e iniciar una relación con Onofre, ahora la joven mantiene su vida junto al periodista en Madrid. Además al principio de la temporada anuncia que está embarazada.

Jorge Bosch es Solís

Jorge Bosch es otro de los actores que retoman su papel de la primera temporada. En su caso da vida a Solís, el jefe del periódico en el que trabaja Onofre.

Gonzalo de Castro es Hilario

El actor Gonzalo de Castro, a quién podemos ver actualmente en 'El problema final' y a quién conocemos de otras series como '7 vidas' y 'Doctor Mateo' da vida a Hilario, un policía que no tiene compasión ni sentimientos y que no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de trabajar.

Fran Perea es Cofrade

El actor Fran Perea, a quién conocemos de 'Los Serrano' y otras series como 'Luna, el misterio de Calenda' o 'B&b: de boca en boca', da vida en 'El Marqués, 1985' a Cofrade, uno de los policías que investiga la desaparición del Nani. Es un personaje atolondrado.

Jorge Usón es Palop

Jorge Usón, a quién hemos podido ver en otras ficciones como 'Su Majestad' o 'Las abogadas' interpreta a Palop, otro de los policías que investiga la desaparición del Nani. Es además un personaje que guarda un secreto y que se enfrentará a la corrupción y a la tensión que se vivía en los años 80 en las calles.

Carlos Librado es Rodales

El actor Carlos Librado, 'Nene', a quién conocemos de películas como 'Operación Camarón' y de series como 'Barrio Esperanza' da vida en esta segunda parte de 'El Marqués, 1985' a Rodales. Se trata de otro de los policías que pertenecen al Grupo Especial de la Policía de Madrid.

Pablo Louazel es el Nani

El actor Pablo Louzel, conocido por la película 'Menudas Piezas' y que ha participado en otras series como 'Mar Afuera' o 'La Caza. Irati' interpreta en 'El Marqués, 1985' a Santiago Corella, más conocido como El Nani, un conocido delincuente de los años 80 en España y que adquirió cierta fama a raíz de su desaparición.

Iria Parada es Yoli

La actriz Iria Parada, a quién hemos podido ver en 'Machos Alfa' da vida a Yoli, una persona del entorno del Nani.

Josean Bengoetxea es Melero

El actor Josean Bengoetxea, a quién podemos ver también en 'Aquel' interpreta a Melero.

Vito Rogado es Loli

La actriz Vito Rogado, a quién hemos visto en 'Padre, no hay más que uno: la serie' o 'Desde el mañana' da vida a Loli, una abogada a la que recurren Carmen y Amparo, las hermanas del Nani tras su desaparición y a quién Onofre recurre para saber qué es lo que pudo investigar.

Chechu Salgado es Conan

El actor Chechu Salgado, conocido por sus papeles en 'Valle Salvaje', 'Clanes' o 'Servir y proteger' da vida a Conan, otro de los personajes secundarios de esta temporada.

Luis Bondía es Gúmer

El actor Luis Bondía, a quién hemos visto en otras ficciones como 'Cuéntame cómo pasó', 'Servir y proteger' o 'La novia gitana' interpreta a Gúmer, el líder de la banda de ladrones y delincuentes, a la que se incorpora el Nani.

Itziar Manero es Carmen

La actriz Itziar Manero, a quién hemos visto recientemente en la serie 'Toda la verdad de mis mentiras' interpreta a Carmen, una de las hermanas de El Nani, que acude a Onofre para que investigue la desaparición de su hermano, el Nani.

María Rivera es Concha

La actriz María Rivera, conocida por haber participado en 'HIT', da vida a Concha, otra de las hermanas de El Nani, que le piden ayuda a Onofre para que investigue que ha podido suceder con su hermano.

Carlos Heredia es Valverde

El actor Carlos Heredia, a quién hemos visto en series como 'Antidisturbios' y 'Reyes de la noche' interpreta a Valverde, el comisario de la comisaría en la que estuvo el Nani.

Yune Nogueiras es Inma

La actriz Yune Nogueiras, a quién hemos podido ver en 'Oasis' da vida a Inma, la pareja de El Nani.