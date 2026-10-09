Quién es quién en el reparto de 'Aquel': Conoce a todos los personajes del biopic de Raphael que ha estrenado Netflix

Netflix sigue apostando por los biopic y este viernes estrena 'Aquel', la serie que recorre la vida y trayectoria de otro de nuestros artistas más queridos, Raphael, que sigue triunfando por todo el mundo tras conquistar a todos con su música.

Javier Morgade ('Culpa tuya', 'El jardinero') y Carlos Santos ('El refugio atómico', '1992') encarnan a Raphael en dos etapas de su vida: la juventud y la madurez, respectivamente, en una historia que recorre las luces y sombras del artista. Mientras que el joven actor y cantante Álvaro González ('La Voz Kids') se mete en la piel del artista en su adolescencia.

Completan el reparto de 'Aquel', los actores Francesco Carril ('Los años nuevos', 'La virgen de agosto'), Natalia Varela ('Ella es tu padre', 'No te puedes esconder'), Pepa Aniorte ('Sueños de libertad', 'La caza. Guadiana') y Manolo Caro ('Entrevías', 'Feria: la luz más oscura') dando vida a los personajes más allegados al cantante. A ellos hay que sumar otros actores como Daniel Grao ('A la deriva', 'Ángela'), Ignacio Mateos ('Marbella', 'Innato'), Josean Bengoetxea ('Romi', 'Legado'), Roger Casamajor ('La caza. Monteperdido'), entre otros.

La serie es una producción de DLO Producciones ('El jardinero', 'Ni una más') en asociación con Caracol Televisión. Está dirigida por Tito López Amado ('Ángela', 'Heridas'), Javier Pulido ('La Promesa', 'La Favorita 1922') y Beatriz Sanchís ('Nacho'), y cuenta con José Manuel Lorenzo como productor y con Jacobo Martos como productor asociado.

El guion ha sido escrito por Ignacio del Moral ('El Marqués'), Paloma Rando ('Mariliendre') y Adrià P. Xancó ('Las largas sombras'. Como productores ejecutivos participan Nacho Bolonio, Dago García, Gonzalo Cordoba, Asier Aguilar, Lisette Osorio y José Manuel Lorenzo.

Sinopsis de 'Aquel'

'Aquel' es una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida.

Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito.

Quién es quién en 'Aquel', el biopic de Rapahel

Javier Morgade es Rapahel (joven)

Javier Morgade es Raphael

El actor Javier Morgade, conocido por haber participado en 'Alma', 'El jardinero' o 'Culpa nuestra' se mete en la piel de Raphael en su etapa de juventud. El joven intérprete refleja así sus complicados inicios, su paso por los festivales de Eurovisión y la energía desbordante que lo catapultó a la fama internacional.

Carlos Santos es Raphael (adulto)

Carlos Santos es Raphael

Por su parte, Carlos Santos, a quién hemos visto en numerosas series como 'Los hombres de Paco', 'El tiempo entre costuras', 'El refugio atómico', entre otros se encarga de dar vida a Raphael en su etapa adulta y madura. De este modo, encarna al artista consagrado en la cima del éxito con sus giras mundiales. Muestra además las sombras personales, los problemas de salud y su lucha por mantenerse vigente en el mundo de la canción.

Natalia Varela es Natalia Figueroa

Natalia Varela es Natalia Figueroa

La actriz Natalia Varela, a quien se ha visto anteriormente en otras series como 'Heridas' o 'Ella es tu padre' da vida en 'Aquel' a Natalia Figueroa, la mujer de Raphael. Natalia es una periodista y escritora procedente de una familia aristocrática y cuya vida dio un vuelco tras conocer al artista, con quién se casó en 1972 formando una gran familia.

Francesco Carril es Paco Gordillo

Francesco Carril es Paco Gordillo

El actor Francesco Carril, cuyo trabajo en 'Los años nuevos' fue muy alabado y que había participado en otras ficciones como 'Galgos' interpreta a Paco Gordillo, el representante de Raphael. El hombre se encargó de ser el manager de numerosos artistas como Rocío Jurado o Marisol. Pero la aparición en la vida del cantante de Linares provocó un giro al llevarle al estrellato.

Pepa Aniorte es Rafaela Sánchez, la madre de Raphael

La actriz Pepa Aniorte, a quién actualmente vemos en 'Sueños de libertad' y reconocida por otras series como 'Los Serrano', 'Águila Roja' o 'Servir y proteger' da vida en 'Aquel' a Rafaela Sánchez, la madre de Raphael, una de las personas más importantes en su vida y que fue la persona que promovió que su hijo se dedicara al mundo de la canción pues cuando era joven le encantaba cantar coplas.

Manolo Caro y Pepa Aniorte, los padres de Raphael

Manolo Caro es Francisco Martos Bustos, el padre de Raphael

Por su parte, el actor Manolo Caro, a quién hemos visto en series como 'Entrevías', 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Los Serrano' se mete en la piel de Francisco Martos, el padre de Raphael que trabajaba como obrero de la construcción.