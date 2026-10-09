Movistar Plus ha estrenado este jueves 'El Castillo', su nueva ficción española basada en 'El Proxeneta', el libro de no ficción de la presentadora y directora Mabel Lozano. La serie cuenta con Isabel Peña, coguionista de 'Que Dios nos perdone', 'As Bestas', 'Antidisturbios' o la recientemente estrenada y preseleccionada para representar a España en los Premios Oscar 'El ser querido' como creadora junto a Eduardo Villanueva, que también es productor, coguionista y productor de 'Antidisturbios'.

'El castillo' es un thriller policiaco de seis episodios que cuenta la historia real del auge de la mafia proxeneta española y llega a la plataforma tras su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián.

Raúl Arévalo ('Antidisturbios', 'Por cien millones', 'La isla mínima'), Valentina Vidal (que debuta en esta serie), Omar Ayuso ('Silencio', 'Élite') y Laia Marull ('Te doy mis ojos', 'La Mesías') encabezan el reparto principal de la nueva serie de Movistar Plus.

Mientras que actores como Marc Rodríguez ('La estrella azul'), Claudio Villarrubia ('Los años nuevos'), Miguel Torrecilla ('Nos vemos en otra vida'), Rubén Martínez ('Antidisturbios'), Ángela Boix ('Respira') y Ana Ruano ('El ser querido') completan el elenco.

Sinopsis de 'El Castillo'

Gerardo Liesa, un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Carmen Osés intuyen que algo está cambiando en los burdeles de toda España. Suizo y sus socios dirigen varios clubs de carretera donde explotan sexualmente a prostitutas llegadas de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia, que con 18 años y un hijo pequeño en Colombia, acaba de llegar a España buscando un futuro mejor.

Conoce a los personajes principales de 'El Castillo':

Raúl Arévalo es Suizo

Raúl Arévalo es Suizo

El actor Raúl Arévalo vuelve a Movistar Plus tras 'Por cien millones' y 'Antidisturbios' para meterse en la piel del Suizo, uno de los protagonistas de la historia. Podría parecer nuestro tío, el tipo que te cruzas en el estanco, pero es un delincuente frío, capaz de cometer atrocidades y a continuación devorar un plato combinado en una estación de servicio.

Valentina Vidal es Claudia

Valentina Vidal es Claudia

La actriz colombiana Valentina Vidal debuta en 'El Castillo' tras haber trabajado en el teatro tanto en su país como en España. En la serie da vida a Claudia. Hecha a sí misma, curtida a pesar de su juventud; su dignidad y fortaleza la hacen creer que puede con

todo. En realidad, su historia no es especial o extraordinaria, ni ella es una heroína o una víctima perfecta. Solo es una mujer que no lo ha tenido fácil y quiere una vida mejor.

Omar Ayuso es Gerardo Liesa

Omar Ayuso es Gerardo Liesa

El actor Omar Ayuso, a quién conocimos en 'Élite' y hemos visto posteriormente en 'Los Farad', 'Yo, adicto' y 'Mariliendre' se convierte en otro de los grandes protagonistas de 'El Castillo'. Da vida a Gerardo Liesa, un policía tan motivado como chulito, que encarna la masculinidad española de finales de los 90's. Es los ojos del espectador que mira por primera vez hacia el interior de esos burdeles, de este sistema.

Laia Marull es Carmen Osés

Laia Marull es Carmen Osés

La actriz Laia Marull, conocida por sus papeles en 'Te doy mis ojos' o 'Carlos, Rey Emperador', interpreta a Carmen Osés. Tras la primera impresión de maestra de escuela anodina hay una inspectora constante y concienzuda. Tan recta que puede llegar a ser irritante. Su mirada es la más humana de toda la unidad.