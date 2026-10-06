¿Quién es la invitada que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 6 de octubre en RTVE con cambio de horario?

Tras abrir la semana con la visita de Ana Peleteiro y Diego González Rivas, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el cirujano viejo amigo del programa y recibió por primera vez a la deportista gallega tras reaccionar al adelanto de las elecciones generales que pone en duda su futuro y el de su equipo en Televisión Española ante un posible cambio de Gobierno.

La visita de la deportista y el cirujano al espacio de TVE este lunes se tradujo en un 11.6% de share y 1.419.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 13.4% de share y 1.627.000 espectadores gracias a la visita de Carmen Maura y Maribel Verdú. Por otro lado, 'Dog dates, amor a 4 patas', la versión canina de 'First Dates', se conformó con un 8.2% de cuota de pantalla y 1.004.000 seguidores en Telecinco.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este martes 5 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a José Mota, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su "opera prima" en la gran pantalla, 'Arriba Tutto', el film con el que debuta como director y que llegará a las salas de cine el próximo 23 de octubre. Por su parte, David Broncano recibirá a Judeline.

De esta forma, la cantante regresa a 'La Revuelta' tras su visita en 2024. Se llama Lara Fernández Castrelo, nació en Los Caños de Meca en el año 2003, pero lleva ya varios años de carrera en la música y sus canciones acumulan más de 2,6 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y es que, con tan solo 21 años, Judeline es una de las cantantes con más presente y futuro. Empezó a publicar sus canciones en el año 2020, con apenas 17 años, en 2022 publicó ya su primer EP, 'de la luz', con cinco canciones, además de varios sencillos que cobraron gran relevancia como 'Tánger/Zahara' y 'Canijo'.

Su colaboración con Karol G y rusowsky, “Bby WOW”, fue una de las canciones del verano, se hizo enormemente viral y roza los 270 millones de reproducciones. Sumado al éxito de otras colaboraciones como “si preguntas por mí”, con Tainy y Kris Floyd, o “Imperio”, con Duki, la gaditana se ha elevado al puesto 166 de los artistas más escuchados en todo el planeta. Esta semana anunció en sus redes sociales el lanzamiento de “La falda”, una nueva canción que verá la luz este viernes 9 de octubre y que presentará en 'La Revuelta' junto a David Broncano.

Además, la joven ha dado recientemente su salto a la gran pantalla de la mano de Los Javis, realizando una pequeña aparición en 'La bola negra', que continúa arrasando en la taquilla y en la crítica tras ser propuesta por la Academia del Cine como representante de España en la próxima edición de los Premios Óscar. La cantante además estrenará próximamente una canción original de la BSO del film, 'Soldadito español', que llegará junto al estreno de la película en Estados Unidos.