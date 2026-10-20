¿Quién es el invitado que va hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este martes 20 de octubre en La 1 de RTVE?

Tras sacar finalmente del cajón la entrevista a John McEnroe y Martín de la Puente, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. El espacio de David Broncano en La 1 emitió este lunes su encuentro con el ex tenista estadounidense y el jugador español, compartiendo el programa con la audiencia casi dos semanas después de lo previsto, cuando se canceló por el especial del 'Telediario' dedicado a la muerte de Maricarmen Abascal.

La visita de los dos profesionales del tenis se tradujo en un 10.5% de share y 1.284.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 15.4% de share y 1.876.000 espectadores gracias a la visita de Pepe Navarro y Florentino Fernández. Por otro lado, 'Horizonte' consiguió destacar con un 12.2% de cuota de pantalla y 1.500.000 espectadores en Cuatro.

Jaime Llorente, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este martes 20 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a las actrices Lucía Caraballo y Leonor Watling, que visitan el espacio de Antena 3 para presentar 'La maleta', la nueva película que protagonizan y que se acaba de estrenar en cines. Por su parte, David Broncano recibirá una vez más a Jaime Llorente.

❓ ¿Qué contará? ¿Qué regalo traerá?



🥁 Este martes, 20 de octubre, en @LaRevuelta_TVE: JAIME LORENTE.



🐙 A las 21.40 h en @La1_tve.https://t.co/rfBH8Gnr2Z pic.twitter.com/qv7aCQvzfW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 20, 2026

El actor, viejo amigo del humorista y del programa de TVE, regresa esta vez para presentar su debut como director en la gran pantalla con 'El mal hijo', una obra que asegura "habla mucho más de él" que cualquier proyecto que haya hecho jamás como intérprete. Se trata de un proyecto que ha tardado 6 años en materializarse y que adapta la novela del autor murciano Salvador S. Molina.

Así, el intérprete regresa a 'La Revuelta' este martes con su "trabajo más personal" hasta la fecha, centrado en la historia de Rubén, un niño de 11 años que se ve obligado a vivir con su abuela tras la desaparición de su padre. Se trata de su primera visita al programa este 2026, más de un año después de su última parada en mayo de 2025.