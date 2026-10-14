¿Quién es el invitado internacional que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 14 de octubre en RTVE?

Tras abrir la semana con la visita de Jordi Mollà, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el actor más de dos años después de su primera visita al programa, que muchos espectadores encontraron incómoda, generando un sinfín de comentarios en redes. Así, el presentador sacó finalmente del cajón la entrevista originalmente programada para el jueves pasado, cuando modificaron su entrega para emitir la entrevista de Shakira.

La visita del actor al espacio de TVE este martes se tradujo en un 9,4% de share y 1.149.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 13,4% de share y 1.638.000 espectadores gracias a la visita de María del Monte. Como segunda opción se volvió a alzar 'Horizonte' en Cuatro, con un 11,2% y 1.381.000 fieles. Por otro lado, 'First Dates' anotó un 7,7% de cuota de pantalla y 935.000 seguidores en Telecinco.

Salvador Sobral, el invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién acude este miércoles 14 de octubre como invitado a 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, que regresan juntos al espacio de Antena 3 tras el debut como DJ de la presentadora de Atresmedia, el cual tuvo lugar en la fiesta de cierre de temporada de StreetXO Ibiza. Por su parte, David Broncano recibirá a Salvador Sobral.

Qué alegría al saber que venía hoy el bueno de @salvador_sobral pic.twitter.com/70JBbC36PN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2026

El artista portugués regresará al espacio de TVE este miércoles tras su visita del año pasado junto a Silvia Pérez Cruz para presentar su proyecto musical más reciente, su nuevo álbum de estudio 'A Flor do Romenço', que saldrá a la luz este viernes 16 de octubre.

El invitado de 'La Revuelta', ganador de Eurovisión en el año 2017, se sincerará sobre este nuevo trabajo de inspiración brasileña, que supone el primer álbum de su trayectoria que cuenta con autores de dicho país, rindiendo homenaje a las influencias musicales que marcaron su infancia. El álbum completo llega tras 'A flor do recomeço' y 'Bam bam', sus dos primeros y únicos adelantos.