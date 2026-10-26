¿Quién es el invitado de hoy, lunes 26 de octubre en 'La Revuelta', que ostenta un doble récord en el programa de TVE?

Tras cerrar la semana con la histórica visita de Pedro Sánchez, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió al presidente del Gobierno para dar el pistoletazo de salida a las entrevistas que pretende llevar a cabo con los candidatos a la presidencia de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y el líder del PSOE, que se juega su reelección en las urnas en poco más de un mes, ha sido el primero en pasar.

La visita de Sánchez al espacio de TVE se tradujo en un astronómico 33,9% de share y 4.387.0000 espectadores, alargando su cita con la audiencia más de lo habitual al superar la hora y media de entrevista. Por otro lado 'El Hormiguero' consiguió un 11,4% de share y 1.539.000 espectadores en Antena 3 y 'Horizonte' un 11,6% de cuota de pantalla y 949.000 espectadores en Cuatro.

Juan José Millás, de firmar máximos de audiencia a caer a mínimos en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este lunes 26 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá de nuevo a Juan Jesús Vivas, que regresa al espacio de Antena 3 apenas un mes y medio después de su primera visita para analizar la situación actual de Ceuta a pocos días de cumplirse tres meses de la entrada masiva de migrantes. Por su parte, David Broncano recibirá a Juan José Millás.

El MVP de La petanca del año™ pic.twitter.com/Hl8fECsgcH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 26, 2026

El escritor regresa al espacio de TVE este meses después de su participación en La Petanca del Año para presentar su última publicación, su nueva novela 'Ese imbécil va a escribir una novela'. El valenciano se reencuentra así con David Broncano para desvelar todos los detalles de esta nueva obra de autoficción, en la que un escritor que se llama igual que él, recibe un encargo que le lleva a indagar en su infancia y juventud como nunca antes.

Cabe recordar que su primera visita 'La Revuelta', que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2024, durante los primeros días de Broncano y su equipo en TVE, conserva el dato como la quinta entrevista más vista de la historia del programa, con un 19,9% de share y 2.548.000 espectadores. Sin embargo, paralelamente, durante su segunda visita, en julio de 2025, firmó un duro contraste al hacerse entonces con el título de "la entrevista menos vista del programa", con un 8,3% de cuota de pantalla y 966.000 espectadores. Por tanto, Millás ocupa en el ranking de audiencias un doble récord positivo y negativo.

De esta forma, David Broncano cede su espacio de nuevo a la literatura, recibiendo una vez más al célebre escritor y periodista de 80 años, que ha sido colaborador y articulista de grandes cabeceras nacionales como El País. En su trayectoria destacan títulos como 'El Mundo', que le valió el Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa u otros como 'Papel mojado', 'Desde la sombra', 'Articuentos completos' o 'Lo que sé de los hombrecillos'.

Entre sus galardones más destacados figuran el Premio Nadal, el cual le fue otorgado en 1990 y el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo. Además, el veterano periodista continúa colaborando en 'A vivir que son dos días', el espacio de la Cadena SER donde participa habitualmente con su sección además de contar con su propio pódcast en la cadena, 'La edades de Millás'