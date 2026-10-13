¿Quién es el el primer invitado de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 13 de octubre en RTVE?

Tras despedir la semana con la esperada pero breve y accidentada visita de Shakira, 'La Revuelta' regresa este martes tras el festivo nacional con muchas más sorpresas. David Broncano acudió a la llamada de la colombiana el pasado jueves desplazándose hasta el Macondo Park para protagonizar una de las entrevistas más cortas de la historia del formato, con retraso de la artista incluido.

La expedición del equipo de TVE liderado por el humorista al parque efímero de la intérprete de 'Hips don't lie' se tradujo en un 14.1% de share y 1.744.000 espectadores, liderando por encima de 'El Hormiguero', que anotó un 13.7% de share y 1.644.000 espectadores gracias a la visita de Luis Zahera. Por otro lado, 'Supervivientes All Stars' se conformó con un 8.2% de cuota de pantalla y 986.000 espectadores en su franja express en Telecinco.

Jordi Mollà, el invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién acude este martes 13 de octubre a 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a María del Monte, que esta semana regresa al espacio de Antena 3 para presentar su primer libro de memorias, en el que se sincera sobre algunos de los episodios clave de su trayectoria profesional y personal. Por su parte, David Broncano emite este martes la entrevista que grabó con Jordi Mollà el pasado jueves antes de acudir a su encuentro con Shakira.

Vuelve el invitado de aquella memorable entrevista de auteur 🤌 pic.twitter.com/jWNt7G8ABq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2026

Así, el espacio de TVE regresa al Teatro Albéniz una semana después de su última emisión desde su plató habitual, ya que la del miércoles quedó suspendida por el especial informativo emitido en La 1 tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal. Después, Broncano y su equipo guardaron para más tarde la entrevista al actor que verá la luz por fin este martes para acudir al recinto de la Residencia europea de Shakira, y este lunes se ausentaron de la programación por motivo del festivo del 12 de octubre.

'La Revuelta' recibe este martes al veterano intérprete y director de cine antes del estreno de 'Leones en invierno', su nueva película que llegará a la gran pantalla el próximo 23 de octubre. Dirigida por Alberto Pintó, se trata de un thriller dramático que también cuenta con Luis Zahera, que ya presentó esta cinta en 'El Hormiguero' el jueves pasado, Luis Callejo e Inma Cuesta entre otros nombres.