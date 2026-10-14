Quién es Diego López, el concursante de 'Rueda la Letra' y nuevo rival de Fran González que causa sensación

Este miércoles se cumple una semana desde que Lilit Manukyan perdió su puesto en 'Rueda la letra' ante Raúl Fernández. Pero tan solo tres días después, este joven que cogió su relevo en el concurso de Telecinco que contiene la emblemática prueba de 'El Rosco' -ahora 'La Rueda'-, también tuvo que decir adiós tras perder ante Diego López en 'La Oportunidad'.

Diego López Linares se ha convertido así en el tercer rival que se enfrenta al imbatible Fran González en el formato presentado por Carlos Sobera. Tras llegar al programa el pasado sábado, este bombero de 30 años vivirá este miércoles su quinto programa y si consigue superar 'La Oportunidad' se enfrentará por quinta vez al asturiano en 'La Rueda'.

Diego López, bombero de 30 años, que lleva dos años preparándose para ser el nuevo rival de Fran en 'Rueda la Letra'

Diego López es madrileño y vive en El Escorial. Tiene 30 años y es bombero de la Comunidad de Madrid, un trabajo del que se siente profundamente orgulloso. Y precisamente, con su participación en este espacio cultural va a desmontar los prejuicios que puedan tener algunos con su profesión. Si algo ha llamado también la atención de él es cómo ha sido su preparación para concursar, ya que en su anterior empleo se aburría tanto, que para pasar el tiempo decidió aprenderse los decimales del número Pi para mantener la mente activa y asegura haberse aprendido hasta más de mil.

Y es que desde bien pequeño Diego ha mostrado mucha curiosidad por aprender nuevas cosas y por ejercitar su memoria al máximo. Cuando tenía seis años, se aprendió todas las capitales del mundo, sus banderas y los prefijos telefónicos de los distintos países para tratar de conquistar a una compañera.

Tras conseguir graduarse como el bombero más joven de su promoción y tras haber estudiado Física, Diego López ha logrado hacerse un hueco en 'Rueda la Letra' después de dos años preparándose para participar en un concurso. El madrileño ha dedicado buena parte de su tiempo en estos últimos años a estudiar el diccionario y a memorizar el mayor número de palabras posible para poder enfrentarse a 'La Rueda'.

Después de ganar a Raúl Fernández en 'La Oportunidad' el pasado sábado, Diego López ha logrado mantener su puesto en el equipo rival de Fran González eliminando a sus otros oponentes. En cuatro duelos, el madrileño no ha podido ganar a Fran en la prueba final aunque ha demostrado su gran valía para quedarse cerca de su compañero.