'Polònia' está haciendo mucho ruido con su parodia de Iker Jiménez y 'Horizonte' en TV3: "Hay que votar a Vox"

'Polònia' ha convertido a Iker Jiménez en el protagonista de su última parodia, recreando la mesa de tertulia de 'Horizonte' para ironizar sobre la evolución del presentador, que ha pasado de hablar de fenómenos paranormales a focalizarse en la actualidad política. El espacio de TV3 ha reunido los temas más discutidos en el programa diario de Cuatro, Pedro Sánchez y el desahucio de Maricarmen entre otros asuntos, para terminar con una sorprendente petición: el voto para Vox en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Bienvenidos a la nave del misterio. Vivimos en un mundo lleno de enigmas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un señor que lleva 30 años hablando de niñas de la curva, de vampiros cleptómanos y aliens que secuestran a granjeros en Badajoz y les meten sondas por el culo, ahora sea un reputado analista político?", ha comenzado planteando el presentador de 'Horitzons'. Una sátira del formato de humor de la televisión autonómica catalana que acumula más de 200.000 reproducciones en las últimas horas.

'Polònia' pinta el retrato más crítico de 'Horizonte' e Iker Jiménez: críticas a Pedro Sánchez, conexión con el más allá y campaña por Vox

Y tras estos primeros dardos a Iker Jiménez, el sketch de 'Polónia' se ha centrado en las tertulias políticas que el periodista suele liderar con su mujer en el prime time del canal de Mediaset con una serie de invitados paranormales: la niña del exorcista, el chupacabaras y una de las caras de Belmez. Y sin más rodeos, el presentador lanzaba el tema de la noche: "¿Pedro Sánchez? ¿Qué?", preguntaba a su elenco de analistas.

"Es un golpista que debería estar en Soto del Real. Disculpad, que tengo un pa luego de cabra", sentenciaban desde un lado emulando al discurso habitual en 'Horizonte'. "Pedro Sánchez es un oportunista, tiene una cara más dura que la mía, qué ya es decir", ha replicado la cara de Belmez. Ha sido entonces cuando la parodia de Iker Jiménez se ha redirigido a uno de los temas estrella del programa durante el último mes.

"La pregunta del millón... ¿Mató Pedro Sánchez a Maricarmen para sacar rédito electoral?", planteaba el Iker Jiménez de 'Polònia'. "Sin duda, el perro es un monstruo. Bueno, hablando de perro, hay alguno por ahí que me gustaría chupar, algún perrico", ha señalado el chupacabras rápidamente antes de que la niña del exorcista comenzase a contactar con el espíritu de la anciana fallecida.

Y tras la supuesta conexión con el más allá, que el presentador describe como "un gran ejercicio de periodismo", Jiménez resume la tertulia con su recomendación de cara al 29-N. "Ya lo han visto. Estos son hechos probados. Hay que votar a Vox. No lo digo yo, lo dice Maricarmen", ha terminado señalando, parodiando las intervenciones sobre política que a menudo marcan la tertulia del espacio de Cuatro.