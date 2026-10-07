Piden el despido de Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas' por lo sucedido en su colaboración en TVE: "No tiene cabida en la tele pública"

'Malas Lenguas' afronta una fuerte polémica desde este martes, cuando Arantxa Sánchez, colaboradora habitual, utilizó la palabra "cabrón" para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la mesa política moderada por Gonzalo Miró y Esther Palomera.
Todo sucedió cuando Miró preguntó a la tertuliana por qué la derecha está jugando a dar pábulo al bulo del pucherazo electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. "Porque tienes a un ministro como Óscar Puente que, sin que haya empezado la campaña electoral, ya está pidiendo el voto, diciendo en su último tuit que puedes votar a la V de Vivienda o a la B de Buitre", replicó Arantxa.
Más información
"Yo añadiría una tercera vía, porque Pedro Sánchez no es ni la V de Vivienda ni la B de Buitre. También se puede votar al macho de la cabra, al cabrón, puedes votar la corrupción, el abandono de Ceuta, el robo, la okupación o el nepotismo", añadió la analista sin pudor en 'Malas Lenguas'. Sus palabras escandalizaron al instante. "¿Qué has dicho?", reaccionó Esther Palomera. "Arantxa, yo creo que esto no es Telemadrid; no se debe insultar", le endiñó Sarah Santaolalla.
"Mejor no utilicemos el mismo lenguaje que utilizan los políticos porque nos desacreditamos igual que algunos se desacreditan solos. Yo prefiero que determinado tipo de palabras mejor no las usemos", le corrigió la presentadora del magacín de RTVE. Sin embargo, la polémica ya estaba servida y la intervención de Arantxa Sánchez, viralizada en redes.
Por eso, ante tamaña controversia, Gonzalo Miró le dio la oportunidad de rectificar. No obstante, lo hizo a su manera y con explicaciones, a modo de excusa, que sobraron. "No he insultado a nadie. Y por el respeto que le tengo a este programa, lo quiero aclarar. Si alguien se ha sentido ofendido, bien sea el Presidente del Gobierno o en esta mesa, pido disculpas. Y luego haré públicas mis notitas en las que se ve perfectamente cómo la palabra cabrón, el macho de la cabra, tiene su acrónimo y su razón", se justificó.
Pues bien, esta supuesta disculpa no ha convencido a la audiencia de 'Malas Lenguas' y las voces que reclaman su despido son numerosísimas. El clamor contra Arantxa Sánchez es masivo, con reacciones en las que también se responsabiliza al programa de TVE por contar con perfiles así entre su elenco de colaboradores.
"Una señora tertuliana de @MalasLenguas_Tv acaba de llamar 'cabrón' al Presidente del Gobierno de España. Esta señora no puede seguir ni un solo día más en ese programa de @La1_tve. Fuera fascistas aulladores de la televisión pública", ha exclamado Antonio Fernández Santos. "Basta ya de bromas. Es indecente que esta tía siga cobrando de una televisión pública", denuncia el periodista Bernar.
"Sus formas Ayusianas están perfectas para Telemadrid, pero no para TVE"
A esa corriente también se ha sumado una figura reconocida como Euprepio Padula, sugiriendo también el cese de sus intervenciones en 'Malas Lenguas' y en formatos del mismo corte: "La mala educación debería ser razón suficiente para nominar y expulsar los que confunden programas informativos por realities".
Para un amplio sector de la audiencia, Arantxa Sánchez "no tiene cabida en ningún programa de la televisión pública". Por eso, se señala que, si vuelve a ser invitada, "el problema y lo criticable ya no será ella, sino el programa que sigue llevándola". "'Malas Lenguas' no debe tener a personas que faltan al respeto de esta manera. Sus formas Ayusianas están perfectas para Telemadrid, pero no para TVE", ha sentenciado una espectadora.
"¿Quién es responsable de que en la TV pública se tolere esto: la productora o RTVE? Al final ha pedido medio disculpas, obligada, pero no todo vale; pido que no vuelva más", ha escrito otro usuario. "Si no queréis convertiros en un circo, no podéis pasar esto por alto" o "los espectadores merecemos tener cualquier debate, pero siempre con respeto" son otros de los comentarios más repetidos y destacados.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.