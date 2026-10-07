Piden el despido de Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas' por lo sucedido en su colaboración en TVE: "No tiene cabida en la tele pública"

'Malas Lenguas' afronta una fuerte polémica desde este martes, cuando Arantxa Sánchez, colaboradora habitual, utilizó la palabra "cabrón" para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la mesa política moderada por Gonzalo Miró y Esther Palomera.

Todo sucedió cuando Miró preguntó a la tertuliana por qué la derecha está jugando a dar pábulo al bulo del pucherazo electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. "Porque tienes a un ministro como Óscar Puente que, sin que haya empezado la campaña electoral, ya está pidiendo el voto, diciendo en su último tuit que puedes votar a la V de Vivienda o a la B de Buitre", replicó Arantxa.

"Yo añadiría una tercera vía, porque Pedro Sánchez no es ni la V de Vivienda ni la B de Buitre. También se puede votar al macho de la cabra, al cabrón, puedes votar la corrupción, el abandono de Ceuta, el robo, la okupación o el nepotismo", añadió la analista sin pudor en 'Malas Lenguas'. Sus palabras escandalizaron al instante. "¿Qué has dicho?", reaccionó Esther Palomera. "Arantxa, yo creo que esto no es Telemadrid; no se debe insultar", le endiñó Sarah Santaolalla.

🗳️ PP y Vox insisten en el bulo del "pucherazo"



💬 "No me parece una buena práctica pedir ya el voto sin estar en campaña electoral", afirma Arantxa Sánchez



🗣️ "Yo defiendo la libertad de expresión y no la libertad de agresión", añade @SarahPerezSanta en #MalasLenguas pic.twitter.com/ikQSPby6Sq — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 6, 2026

"Mejor no utilicemos el mismo lenguaje que utilizan los políticos porque nos desacreditamos igual que algunos se desacreditan solos. Yo prefiero que determinado tipo de palabras mejor no las usemos", le corrigió la presentadora del magacín de RTVE. Sin embargo, la polémica ya estaba servida y la intervención de Arantxa Sánchez, viralizada en redes.

Por eso, ante tamaña controversia, Gonzalo Miró le dio la oportunidad de rectificar. No obstante, lo hizo a su manera y con explicaciones, a modo de excusa, que sobraron. "No he insultado a nadie. Y por el respeto que le tengo a este programa, lo quiero aclarar. Si alguien se ha sentido ofendido, bien sea el Presidente del Gobierno o en esta mesa, pido disculpas. Y luego haré públicas mis notitas en las que se ve perfectamente cómo la palabra cabrón, el macho de la cabra, tiene su acrónimo y su razón", se justificó.

⚠️ Arantxa Sánchez se disculpa en Malas Lenguas por sus palabras sobre el presidente del Gobierno



🗣️ La colaboradora explica que utilizó “cabrón” en referencia al macho de la cabra y pide disculpas por la expresión



📺 #MalasLenguas pic.twitter.com/rsIlHwvkt0 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 6, 2026

Pues bien, esta supuesta disculpa no ha convencido a la audiencia de 'Malas Lenguas' y las voces que reclaman su despido son numerosísimas. El clamor contra Arantxa Sánchez es masivo, con reacciones en las que también se responsabiliza al programa de TVE por contar con perfiles así entre su elenco de colaboradores.

"Una señora tertuliana de @MalasLenguas_Tv acaba de llamar 'cabrón' al Presidente del Gobierno de España. Esta señora no puede seguir ni un solo día más en ese programa de @La1_tve. Fuera fascistas aulladores de la televisión pública", ha exclamado Antonio Fernández Santos. "Basta ya de bromas. Es indecente que esta tía siga cobrando de una televisión pública", denuncia el periodista Bernar.

"Sus formas Ayusianas están perfectas para Telemadrid, pero no para TVE"

A esa corriente también se ha sumado una figura reconocida como Euprepio Padula, sugiriendo también el cese de sus intervenciones en 'Malas Lenguas' y en formatos del mismo corte: "La mala educación debería ser razón suficiente para nominar y expulsar los que confunden programas informativos por realities".

Para un amplio sector de la audiencia, Arantxa Sánchez "no tiene cabida en ningún programa de la televisión pública". Por eso, se señala que, si vuelve a ser invitada, "el problema y lo criticable ya no será ella, sino el programa que sigue llevándola". "'Malas Lenguas' no debe tener a personas que faltan al respeto de esta manera. Sus formas Ayusianas están perfectas para Telemadrid, pero no para TVE", ha sentenciado una espectadora.

"¿Quién es responsable de que en la TV pública se tolere esto: la productora o RTVE? Al final ha pedido medio disculpas, obligada, pero no todo vale; pido que no vuelva más", ha escrito otro usuario. "Si no queréis convertiros en un circo, no podéis pasar esto por alto" o "los espectadores merecemos tener cualquier debate, pero siempre con respeto" son otros de los comentarios más repetidos y destacados.

Una señora tertuliana de @MalasLenguas_Tv acaba de llamar cabrón al Presidente del Gobierno de España.

Esta señora, de nombre Arancha, no puede seguir ni un solo día más en ese programa de @La1_tve .

Fuera fascistas aulladores de ls televisión pública. — ANTONIO FERNANDEZ SANTOS (@Anfersantos) October 6, 2026

Ojo cuidao que Arantxa Sánchez ‘la gafapasta’ no le ha llamado CABRÓN como insulto a Pedro Sánchez, sino que se refería al macho de la cabra



Basta ya de bromas. Es indecente que esta tía siga cobrando de una televisión pública pic.twitter.com/yXdPJDVEcQ — BĒR (@BernarGM) October 6, 2026

La impresentable de Arantxa, que ni es periodista, ha llamado “cabrón” a Pedro Sánchez



¿Quién es responsable de que en la TV pública se tolere esto: la productora @GRUPMEDIAPRO o @rtve ?



Al final ha pedido medio disculpas, obligada, pero NO todo VALE



Pido que NO VUELVA más pic.twitter.com/47bqT54nsJ — Ｊｕｄｉｔ 🔻 (@judit_sinhache) October 6, 2026

La mala educación debería ser razón suficiente para nominar y expulsar los que confunden programas informativos por realities https://t.co/HCTvAe73cq — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) October 6, 2026

Está señora debería estar fuera de @rtve

Y me da igual que haya pedido disculpas @MalasLenguas_Tv no debe tener a personas que faltan al respeto de esta manera. Sus formas Ayusianas están perfectas para Telemadrid, pero no para Televisión Española. https://t.co/08djGkl8kZ — Clara Canitrot 🇪🇸 (@clara_canitrot) October 6, 2026

Ni "disculpas" (hay que ser tonto para creerselas), ni leches. Esta "señora" no puede volver a pisar ese plató. @MalasLenguas_Tv si no queréis convertiros en un circo, no podéis pasar esto por alto https://t.co/thFVfpwiM3 — Alex FC 🏳️‍🌈 (@afc_madrid) October 6, 2026

La misma escuela de Isabel Diaz Ayuso. Esto no lo puede permitir la televisión pública,. Los espectadores merecemos tener cualquier debate, pero siempre con respeto. https://t.co/ZKCzRhFmbF — Galiciana 🦀🦞💜 (@MarnPaz) October 6, 2026

No!!



Disculpas no aceptadas.



A la puta calle. https://t.co/lJfwNdjaZl — AntiteTitesis 🇪🇸🇪🇺 🇨🇦🇦🇺 (@AntiteTiteSis) October 6, 2026

Ni un día más en RTVE https://t.co/I6z7kw0JSx — Angel Serrano 🇪🇺 (@AngelAnse57) October 6, 2026

Tras esto, como semejante individua vuelva a ser invitada al programa, el problema y lo criticable ya no será ella, sino el programa que sigue llevándola https://t.co/iP6qjS5OGM — 𝛂m𝛂li𝛂 (@Alfita2017) October 6, 2026

Es inaceptable que el director del programa de por aceptadas esas "disculpas"... "el macho de la cabra"



Mañana debería hacer una editorial seria explicando porque no va volver a participar en el programa. https://t.co/M1OsJM58ev — Ismael López de Ayala (@IsmaeldeAyala) October 6, 2026

Esta persona no debería de volver a pisar TVE, una persona que insulta de esa manera a otra no tiene cabida en ningún programa de la televisión pública.@MalasLenguas_Tv https://t.co/Y05FQa4UFE — MariviRodriguez (@marivi0608) October 6, 2026