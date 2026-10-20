Perico Delgado habla claro ante su futuro como comentarista del ciclismo en RTVE tras el anuncio sobre su jubilación de Carlos de Andrés

Hace un mes, Carlos de Andrés confirmó la fecha en la que se jubilará y dejará de ser la voz del ciclismo en RTVE. Ahora ha sido Pedro Delgado, más conocido como Perico Delgado, el que se ha pronunciado sobre su futuro como comentarista de las carreras en la cadena pública tras la marcha de su compañero.

Fue durante la retransmisión de la decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, entre Dos Hermanas y Sevilla cuando Carlos de Andrés hizo un comentario sobre que el año que viene sería su última carrera como narrador. "¿Cómo que el año que viene es el último de Carlos de Andrés en La Vuelta?", preguntó un espectador tras un comentario que había escuchado decir al periodista.

"Puede ser, tengo derecho a jubilarme", contestó él."Es bueno que las nuevas generaciones pasen, solo tengo palabras de agradecimiento. Todo pasa, estoy súper satisfecho por el trabajo que he podido hacer, sin más", añadió entonces Carlos de Andrés. Posteriormente, en Radiogaceta de los deportes' de RNE dio más detalles asegurando que "hay que saber cuándo es el momento de dejarlo. El año que viene haré 40 Vueltas a España y ya es suficiente".

Pedro Delgado se pronuncia sobre una futura jubilación tras el anuncio de Carlos de Andrés

Ahora ha sido Pedro Delgado el que ha sido preguntado por si él también seguirá los pasos de su compañero y tiene previsto jubilarse o si seguirá comentando el ciclismo en RTVE una vez se marche el periodista. "¿Tú te ves retransmitiendo ciclismo sin él?", le cuestiona un periodista de Marca al ex ciclista. "Yo me veo claro. Pero también entiendo que él se jubila al año que viene y que ha hecho su ciclo y ya está", empieza respondiendo.

Tras ello, Pedro Delgado deja bien claras sus intenciones de seguir comentando el ciclismo en RTVE muchos años. "Yo mi ciclo espero que siga siendo muchos años y tener un buen compañero como Carlos y poder seguir amenizando tanto el Tour como la Vuelta a España, la Vuelta a Cataluña o las carreras que pueda hacer. Yo para mí, como ves, estoy en plena energía dando a los pedales, así que hablar y darle al pico es mucho más fácil", asevera.

"Me dará lástima porque ya somos amigos íntimos pero hay que entender su decisión, es lógica y normal. Yo empecé con Pedro González, después llegó Carlos y a ver si tengo la opción de tener una tercera generación de comentarista y compañero de ciclismo", sentencia el ex deportista en esta entrevista.