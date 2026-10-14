Pepa Bueno aglutina un aplauso general por lo que hizo en el 'Telediario' de RTVE durante su cobertura especial desde Ceuta

Este martes, 13 de octubre, ha sido un día histórico para Ceuta. Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, han realizado su primera visita oficial a la ciudad autónoma en sus doce años de reinado. Por tal motivo, Pepa Bueno se ha trasladado hasta allí para presentar la segunda edición del Telediario de TVE.

Esta visita de los monarcas ha tenido lugar casi tres meses después de la crisis migratoria de finales de julio, y los ceutíes se han echado a las calles para darles la bienvenida. Por si esto fuera poco, don Felipe y doña Letizia pasaron la noche en Ceuta, lo que supone un acontecimiento histórico, ya que ningún rey de España había pernoctado en la ciudad desde Alfonso XIII. Este miércoles, los reyes visitarán Melilla.

Para contar de primera mano todo cuando ha sucedido en Ceuta durante la visita de sus majestades, Pepa Bueno se ha desplazado hasta allí, desde donde ha presentado la segunda edición del Telediario. Aprovechando la ocasión, la periodista ha dado a los espectadores una clase magistral de historia para conocer la raíz de esta crisis entre España y Marruecos.

La magistral clase de historia de Pepa Bueno en el 'Telediario 2'

"Hoy con los reyes aquí quizá es el momento de recordar algunas obviedades históricas", ha empezado diciendo Pepa Bueno antes de recordar que "Ceuta nunca ha pertenecido al estado marroquí. Fue portuguesa, hasta que Felipe II unificó las dos coronas, la de Portugal y la de España".

Sin embargo, tal y como ha recordado la presentadora, "cuando Portugal se independiza de la corona española, Ceuta decide seguir siendo española, el cabildo que era el órgano de representación de aquel momento donde estaban las fuerzas vivas decide que la ciudad siga siendo española. Es decir, es una ciudad española, por decisión también, aparte de muchos tratados, de sus habitantes", ha concluido Pepa Bueno, dando paso a la pieza informativa sobre este asunto.

Para explicar un poco mejor la historia, los servicios informativos de TVE han entrevistado a Luis de la Corte Ibáñez, investigador Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Centro de Estudios Ceutíes. Este ha relatado que Ceuta "fue conquistada por Portugal primero, en 1415. A partir de 1580, cuando el rey Felipe II se convirtió en rey de Portugal, Ceuta quedó vinculada a la monarquía hispánica".

La voz en off de la pieza informativa ha continuado ilustrando que "tras la separación de España y Portugal, los ceutíes deciden permanecer en España, aunque la similitud entre las banderas de Ceuta y de Lisboa deja patente su pasado luso. La ciudad sigue siendo española durante siglos y en 1860 reconoce la soberanía española".

El reportaje finalizó con otro dato relevante más: "LA ONU ha reconocido que Ceuta y Melilla nunca fueron colonias y por tanto no están sujetas a descolonización, pero Marruecos reclama una comisión para negociar, lo que su ministro de exteriores llamó 'el regreso a la patria'. España rechaza cualquier debate sobre su integridad territorial y argumenta que los ceutíes no quieren unirse a marruecos".

Ceuta nunca ha pertenecido a la dinastía alauita marroquí. Fue portuguesa hasta 1580, cuando Felipe II unifica las dos coronas.



En 1640, cuando Portugal se independiza de la corona española, los ceutíes por decisión de sus representantes deciden ser españoles. pic.twitter.com/rhnVnxYjJ5 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 13, 2026

Ovación mayúscula a Pepa Bueno por parte de los usuarios de X

Con todo, y una vez más, Pepa Bueno se ha vuelto a llevar todos los aplausos de los usuarios de X debido a su profesionalidad a la hora de abordar los temas más delicados, como es el caso de la crisis migratoria que está sufriendo Ceuta desde hace más de dos meses, y por su pedagogía sobre la historia.

Esto es información, es historia, es útil, es hacer pedagogía.



Mucho más útil que la basurilla y la desinformación de Vox https://t.co/eYGQ61OJVq — Gonzalo (@matiasdelara) October 14, 2026

El @telediario_tve informando, pero también haciendo pedagogía: Ceuta es española porque así lo decidieron los ceutíes en 1640. https://t.co/DJEHPeD5aM — Gabriel López (@Gabrielopev) October 13, 2026

Servicio público 🖤🤍🖤 https://t.co/nWDQsDGeLu — Maritcha Ruiz Mateos (@RuizMaritcha) October 14, 2026

‼️



Una realidad histórica bien conocida por los ceutíes y que no me paraban de repetir en cada entrevista.



El irredentismo marroquí no debe confundir a nadie, por mucha ambición imperialista o espacio vital que demande Mohammed VIH.



Ceuta ni es ni ha sido ni será de Marruecos. https://t.co/mvhMQsjmhZ — Miguel Rodríguez ☕ (@valescid) October 13, 2026

Para los 4 analfabetos que hablan de Ceuta como una "colonia española en África".

Aprended un poco de historia, anda https://t.co/nKqhw3rLvj — Un Andaluz (@UnAndaluz2) October 14, 2026

Ya era hora de ver este discurso en nuestra televisión. https://t.co/UGKiLoVOtv — Kraken van Drunen (@KrakenXauen) October 14, 2026

Lección muy necesaria de historia https://t.co/wTceBGPwsp — Martude (@Martude06) October 14, 2026