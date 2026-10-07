Pedro Ruiz dicta sentencia a 'La bola negra' y no puede ser más contundente con su crítica: "No es una película más"

Pedro Ruiz ha caído rendido, como casi toda España, a 'La bola negra'. La película de los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), que parte de una obra inacabada de Federico García Lorca, está arrasando en los cines de nuestro país, mientras se le suceden los premios internacionales.

El último galardón que han recibido ha sido en Los Ángeles, con motivo de los Critics Choice Association. Además, podría llevarse el Óscar a la Mejor Película Internacional, lo que supondría el espaldarazo definitivo a la carrera de los Javis. El filme, protagonizada por Milo Quifres, Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente, entrelazada tres historias ambientadas en épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. Todas ellas conectadas por la figura de García Lorca y por el manuscrito de 'La bola negra'.

A través de sus redes sociales, Pedro Ruiz ha hecho una crítica sobre la película, a la que define como "intachable". "Ayer estuve viendo la película de los Javis. Me gustó, pero no voy a hablar como un crítico, voy a hablar sencillamente como un aficionado al cine", empieza diciendo en su post compartido en Instagram.

En su opinión, "es una película naturalmente de autor con una factura espectacular. ES-PEC-TA-CU-LAR, en mayúsculas y con guiones para separarlo. Es como si los Javis hubieran rodado cincuenta cortos de dos minutos, intentando superar con el siguiente al anterior, y así trascurre la película. Desde ese punto de vista es intachable".

Pedro Ruiz sobre 'La bola negra': "No es una película más, es una peliculaza"

Además, explica que "es una película que intenta restañar los dolores que han sufrido los gays en la historia. Ahora aún lo sufren, pero entonces era terrible. Y que denuncia, con todo derecho, a los machirulos y a los carcas que en aquel momento les avergonzaban y les hacían pasar graves momentos en la vida". Pedro Ruiz ha rescatado una frase de Lorca que se escucha en 'La bola negra': "Nosotros, los que somos de la cáscara amarga": "Era un modo de evitar decir la personalidad que tenían, con nobleza y con derecho".

Sobre los actores y actrices de la película, como Miguel Quifres, Miguel Bernardeau, Glenn Close, Penélope Cruz, Guitarricadelafuente o Carlos González, entre otros, asegura que "están espléndidos todos ellos". Antes de finalizar su crítica, Pedro Ruiz deja claro que "no es una película más, es una peliculaza y desde el punto de vista de la factura y también desde el criterio, felicito a los Javis".

'La bola negra' se estrenó en las salas de cine el pasado 25 de septiembre, reuniendo a más de 600.000 espectadores solo en su primer fin de semana. Además de su éxito en taquilla, la película está teniendo excelentes críticas, así como reconocimientos internacionales, en Cannes, Toronto y en Los Ángeles. Ahora, Javier Calvo y Javier Ambrossi comienzan su carrera hacia los Oscar.

Según la prensa especializada, el filme podría aspirar a más nominaciones, además de la categoría de Mejor Película Internacional. Algunos medios, como Variety o The Hollywood Reporter han incluido a 'La bola negra' en sus quinielas para las categorías de Mejor Dirección, Mejor Guion Adaptado o Mejor Actriz de Reparto. La primera lista de películas preseleccionadas se conocerá el 15 de diciembre, aunque habrá que esperar al 2027, en concreto al 21 de enero, para conocer las nominaciones definitivas a los Oscars.