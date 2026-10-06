Pablo Motos pone en aprietos a José Mota con su comprometedora pregunta sobre el especial de Nochevieja en TVE

José Mota ha regresado este martes a 'El Hormiguero' para presentar su debut como director en la gran pantalla con la película 'Arriba Tutto', que llegará a los cines el próximo 23 de octubre. Y durante su reencuentro con Pablo Motos, el actor y humorista se ha visto obligado a sincerarse sobre el motivo por el cual nunca ve los especiales de Nochevieja que protagoniza año tras año en TVE.

"Hay una pregunta que tengo yo en la cabeza y tengo que decirtela, si no, no duermo", ha comenzado confesando el presentador de Antena 3 mientras el invitado comenzaba a temer por la encerrona que tenía preparada para él. "Llevas 25 años haciendo el especial de Nochevieja", aclaraba entonces Pablo Motos, haciendo referencia a la presencia permanente del humorista en la programación de TVE durante la última noche del año.

José Mota, ante la comprometida pregunta de Pablo Motos sobre sus especiales de Nochevieja en TVE: "Cuidado con la pregunta"

Ha sido entonces cuando el conductor de 'El Hormiguero' ha puesto a José Mota contra la espada y la pared. "Cuando el día 31 tú estás con tu familia... ¿Tú lo ves o te vas a otra habitación?", ha preguntado entonces el comunicador mientras el actor comenzaba a reírse. "Cuidado con la pregunta...", ha lamentado el viejo amigo del programa, pensando en cómo responder con prudencia.

"Pues es que yo creo que el especial de Nochevieja, esa noche lo tienes como compañía... Pero realmente la gente pues está cenando y tú acompañas a esa cena, yo creo que la gente realmente ve el especial Nochevieja al día siguiente", explicaba sin concretar si él sintoniza en casa el especial que cada año protagoniza en TVE o disfruta de la despedida de año en otra cadena. "Entonces estás como acompañante de invitado a la cena ¿Yo lo veo? Eh...", ha terminado balbuceando desatando las risas entre el público.

Y tras dejar entrever que no suele sintonizar su especial en la cadena pública, José Mota ha conseguido dar la vuelta a la situación. "Tú lo que me quieres preguntar es otra cosa, que si me relajo viéndolo", ha propuesto en un intento de salir del paso. " Esa sería otra pregunta, que ya sé la respuesta: no", ha señalado rápidamente el conductor de 'El Hormiguero' antes de que este se explicase largo y tendido.

"Claro, porque aunque lo has grabado y eso no se toca y dices: perfecto, ni lo toques, eso sigue estando vivo para ti. Por dentro dices: ay, tendría que haber hecho tal, no, esto lo tenía que haber... La gente que nos dedicamos a esto sufrimos mucho. Somos muy tontos", ha asegurado el invitado de este miércoles, dando portazo a la comprometida cuestión para centrarse de lleno en las hormigas y su sección.