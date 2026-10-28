Pablo Motos denuncia evasivas de Sánchez tras 20 llamadas de 'El Hormiguero' y le pone una cuenta atrás para aceptar la invitación

El pasado jueves, durante su visita a 'La Revuelta', Pedro Sánchez aseguró que no tendría problemas en acudir también a 'El Hormiguero' como parte de su tour televisivo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Este martes, Pablo Motos contó en el programa de Antena 3 en qué punto está la posible visita del presidente del Gobierno.

Según explicó el presentador, la misma tarde del 5 de octubre, día en que Sánchez anunció la convocatoria anticipada de los comicios, el equipo de 'El Hormiguero' se puso en contacto con su equipo de Comunicación. Desde entonces, no han obtenido una respuesta clara y, a día de hoy, no saben si el candidato del PSOE a la reelección acudirá o no al programa.

"Desde el 5 de octubre que Pedro Sánchez convocó las elecciones y yo le invité a venir al programa en directo, nos está esquivando", empezó diciendo, a modo de reproche, Pablo Motos antes de arrancar la tertulia de actualidad de este martes. Tras lo cual, explicó el 'calvario' de su equipo para conseguir una respuesta por parte del presidente del Gobierno: "Entonces, el día 5 llamamos a las 18:30h a la secretaria de Comunicación, no hay respuesta. A las 19:02h llamamos a la directora de Comunicación, Ana Manzano, que tomó nota de nuestra petición. El día 6 llamamos a las 13:45h, nada. Volvemos a llamar a las 15:35h, nada".

Pablo Motos aclara en qué punto está la posible visita de Sánchez a 'El Hormiguero'

"El día 7 le mandamos un WhatsApp, no responden. El día 7 llamamos a las 10:05h, nos dicen que todavía no pueden decirnos nada. El día 8 llamamos a las 17:10h y nos dicen lo mismo. El día 12 llamamos a las 11:30h y a las 16:45h, nos dicen que no han decidido nada. El día 14 llamada a las 11:32h, no nos lo cogen, a las 16:35h nos dicen que no han decidido si lo van a hacer, el día 19 lo mismo, el día 20 llamamos a las 12:00h no nos lo cogen, a las 13:00h no nos lo cogen, a las 18:00h y no nos lo cogen", continuó explicando Pablo Motos.

Ante la imposibilidad de hablar con el equipo de Comunicación del presidente, decidieron mandar "un WhatsApp", pero "no responden". Sin perder la esperanza de conseguir llevar a Pedro Sánchez a 'El Hormiguero', "el día 21" le volvieron a llamar, pero tampoco obtuvieron respuesta, así es que les mandaron "un mensaje y les decimos que si no van a venir necesitamos que nos lo digan y no responden".

"El día 22 Ana Manzano nos dice que no tiene noticias que darnos, que no tiene ni sí ni el no. Le recordamos que llevamos dos semanas esperando y que no paran de cerrar visitas en otros sitios, que nos gustaría que nos dijesen algo. Día 23 llamamos a la 13:00h y a las 18:57h pero no nos cogen. Día 24 les ofrecemos una fecha para que ellos nos digan cualquier otra, nos dicen que les dejemos unos días para cuadrar", prosiguió contando Pablo Motos.

"El día 26 les decimos que si no recibimos respuesta antes del 29 entendemos que es un no y nos dicen que les demos fechas viables y estamos en ese momento en ese punto. Espero que nos den una respuesta, entre mañana y pasado y si no, será que Pedro Sánchez ha decidido no venir", concluyó el presentador de 'El Hormiguero', mientras que las hormigas del programa intentaban convencerlo exclamando: "¡Pedro, anímate!".