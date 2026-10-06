Pablo Motos cuenta la llamada que 'El Hormiguero' ha hecho a Pedro Sánchez para acudir como invitado ante el adelanto electoral

'El Hormiguero' ya ha comenzado a barajar sus cartas de cara a la campaña electoral que está por comenzar tras el anuncio de las inminentes elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre. Pablo Motos no dudó en hacerse eco de la noticia durante la emisión de este lunes, extendiendo una invitación al líder del PSOE para entrevistarlo en el espacio de Antena 3 y conocer su programa de cara a su posible reelección.

Así, tras varios años marcados por tertulias políticas con un tono crítico sobre las distintas gestiones del Ejecutivo y las recientes imitaciones de Carlos Latre del presidente y el resto de la izquierda española, el rostro de Atresmedia busca repetir la cita que ya se produjo hace más de tres años, cuando Pedro Sánchez visitó el espacio de Antena 3 antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Pablo Motos invita a Pedro Sánchez a 'El Hormiguero' tres años después de su última visita

"Esta tarde hemos estado hablando con Moncloa y le hemos invitado. Es la primera persona a la que hemos llamado. Nos encantaría que viniese", anunció Pablo Motos este lunes, trasladando su deseo de "contar con las fuerzas más importantes para que se expliquen" durante esta cuenta atrás decisiva antes del 29 de noviembre, abriendo así su puerta al Partido Popular, Vox y la nueva formación de izquierda, Frente Amplio.

Así, 'El Hormiguero' cedería por completo su tiempo de emisión a su encuentro con Pedro Sánchez, ofreciendo al líder socialista unos 70 minutos de entrevista para explicar su propuesta de cara a renovar su legislatura con varios frentes abiertos como la crisis de la vivienda, la situación en Ceuta y los distintos procesos judiciales que continúan acechando en su entorno más cercano.

"Este es un momento muy importante donde realmente los españoles tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos", llegó a expresar Pablo Motos en un momento de la noche, asegurando que respetará el resultado de la cita en las urnas independientemente de si le guste o no, pues "en eso consiste la democracia".