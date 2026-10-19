Ovación unánime al 'Telediario' especial de TVE que ha reunido a Pepa Bueno y 9 históricos presentadores: "Joya audiovisual"

Tras ofrecer el pasado jueves un especial del 'Telediario 1' con Alejandra Herranz desde Robledillo de la Jara, un pequeño pueblo de la sierra norte de Madrid donde se ubica en su callejero la 'Plaza de Televisión Española'; este lunes 19 de octubre ha sido el 'Telediario 2' el que ha hecho historia con un noticiero único en el que junto a Pepa Bueno han participado nueve grandes voces de los servicios informativos de RTVE para conmemorar el 70 aniversario de la cadena pública.

Este especial titulado 'El telediario de nuestras vidas' ha contado con guion y dirección de Carlos del Amor y ha vuelto a reunir en el plató del 'Telediario' de TVE a Carlos Franganillo, Matías Prats, Iñaki Gabilondo, Ana Blanco, Pedro Piqueras, Olga Viza, María Escario, Manuel Campo Vidal y Paco Montesdeoca junto a la propia Pepa Bueno, en una imagen impagable y que sin duda pasará a la historia de la televisión.

Con ello, Carlos Franganillo ha regresado a TVE tres años después de su salto a 'Informativos Telecinco' y, como curiosidad, ha competido simultáneamente contra sí mismo. También, Ana Blanco ha reaparecido dos años y medio después de su jubilación, mientras que el conductor de 'Antena 3 Noticias' Matías Prats ha saltado a la pantalla de La 1 por un día, gracias al acuerdo al que ha llegado RTVE con Mediaset y Atresmedia para propiciar la participación de sus rostros de informativos.

"Buenas noches, comienza aquí un Telediario muy especial con un reto mayúsculo. Normalmente este informativo contiene las noticias del día, lo más importante que ha ocurrido durante la jornada. Pues hoy va a tener las noticias de los últimos 70 años, que son los años que cumple TVE. Y va a ser el Telediario con más presentadores de la historia. No estarán todas las noticias, ni las verán en orden cronológico pero todas forman parte de la historia", ha comenzado señalando Pepa Bueno.

#ElTDdenuestrasvidas | Normalmente, en el Telediario contamos las principales noticias del día. Hoy repasamos las grandes noticias de los últimos 70 años para celebrar los #70AñosTVE pic.twitter.com/WSTFmRfcqu — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Justo después, el 'TD' ha hecho un repaso a algunas de las noticias más importantes de estos 70 años al ritmo de 'Memória', la canción de Rosalía. Tras ello, se han podido ver a algunas de las caras que han pasado por estos informativos como Carlos Hererra, Concha García-Campoy, Elena Sánchez, Helena Resano, Alfredo Urdaci, María Casado, David Cantero, Ernesto Sáenz de Buruaga, entre muchos otros, hasta la reina Letizia.

Acto seguido, 'El telediario de nuestras vidas' ha recordado la pandemia del coronavirus con la intervención de Carlos Franganillo, quien fue el presentador que se encargó de relatar todo lo que se produjo durante aquellas semanas y meses. Después ha llegado el turno del golpe de Estado del 23-F que ha permitido volver a ver a Iñaki Gabilondo junto a Pepa Bueno, pues fue él quién narró desde el plató de TVE lo que se produjo aquel día en el Congreso de los Diputados.

#ElTDdenuestrasvidas | Empezamos el repaso a estos 70 años con el coronavirus, una de las noticias que más nos han marcado.



🔙 @cfranganillo recuerda la dureza de los primeros meses y la esperanza que llegó con Araceli, la primera mujer vacunada en España.#70AñosTVE pic.twitter.com/ljgJp0UFPA — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

#ElTDdenuestrasvidas | El 23 de febrero de 1981, la joven democracia española se tambaleó. Y todo un país contuvo la respiración.



Iñaki Gabilondo vuelve a narrar aquellas horas, 45 años después.#70AñosTVE pic.twitter.com/P9GTZY0v1Y — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Por su parte, Manuel Campo Vidal se ha encargado de revivir "los años de Plomo" y todos los atentados que dejó ETA en nuestro país hasta que en 2011 entregó las armas y "tantas las veces que hubo que interrumpir la programación para contar algo que jamás hubiéramos querido contar". Mientras, Ana Blanco ha regresado al 'Telediario' para compartir de nuevo mesa con Pepa Bueno. La icónica comunicadora ha rememorado lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001 en una imagen que ha sido muy especial, pues ambas compartieron etapa en el 'Telediario' entre 2009 y 2012.

#ElTDdenuestrasvidas | El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Con aquel anuncio terminaba el miedo.



Manuel Campo Vidal recuerda aquella etapa de la historia de España. #70AñosTVE pic.twitter.com/nU1dTEwnyS — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

#ElTDdenuestrasvidas | El 11-S de 2001 fue un día interminable. También en el Telediario: aquella edición fue una de las más largas de la historia.



Ana Blanco y @almuariza lo recuerdan: «Nunca volvimos a ser los mismos [...] Todavía hoy cuesta creer que sucediera».#70AñosTVE pic.twitter.com/j7epU05uhL — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Y de Ana Blanco a Pedro Piqueras. El que fuera director y presentador de 'Informativos Telecinco' y que formó parte de RTVE también ha aparecido en el 'Telediario de nuestras vidas' para dar paso a un vídeo sobre todas las guerras que se han tenido que contar durante estos 70 años. Un reportaje en el que también ha reaparecido Arturo Pérez-Reverte como narrador después de haber sido uno de los corresponsales de guerra más míticos de la cadena pública. Otra corresponsal que también ha vuelto por un día a la pantalla de La 1 ha sido Anna Bosch, que se jubilaba hace unos meses.

#ElTDdenuestrasvidas | Si hiciéramos un recuento de las palabras más pronunciadas en los Telediarios, «guerra» estaría entre las primeras.



«No aprendemos, el mundo sigue matándose», señala Pedro Piqueras en este repaso por los #70AñosTVE. pic.twitter.com/AiixnxPJai — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

#ElTDdenuestrasvidas | "Las guerras no acaban nunca porque son parte de la sucia condición humana. Aunque cada vez haya menos medios, siempre hará falta quien vaya a contar las cosas que pocos quieren saber"



🎙️ @perezreverte repasa 70 años de un mundo en guerra.#70AñosTVE pic.twitter.com/dJn0MTfSVc — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Por otro lado, Pepa Bueno y Lorenzo Milá han recordado la retransmisión de Jesús Hermida con la llegada del hombre a la luna en 1969. También se han recordado otras noticias como el 11-M, la crisis migratoria y el racismo, la lucha contra la violencia de género, la lucha contra la homofobia y todo el éxito de nuestra cultura con el propio Carlos del Amor como narrador.

#ElTDdenuestrasvidas | La Luna siempre ha sido un territorio fascinante para la ciencia.



🌑 @lorenzomila narra la llegada del ser humano a la Luna y repasa otros grandes hitos de la ciencia y la tecnología: los teléfonos, internet o... la inteligencia artificial.#70AñosTVE pic.twitter.com/Dw5eC6U75Q — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

#ElTDdenuestrasvidas | En los informativos también hay lugares seguros. Rincones donde coger aire para no desfallecer en el relato diario de un mundo loco.



Porque sin cultura no se respira.



🎙️ @cdelamor_ y 70 años de cultura en #70añosTVE pic.twitter.com/wOeTxXq7zv — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Como no podía ser de otra forma para evocar los JJOO de Barcelona 92, el 'Telediario 2' ha vuelto a juntar en el mismo plató a Olga Viza y Matías Prats. También el periodista deportivo Jesús Álvarez ha vuelto a TVE para narrar algunas de las imágenes más importantes del deporte en estos 70 años. Y María Escario ha sido la encargada de rememorar con orgullo los éxitos de la Selección Española con el Mundial de 2010 y de 2026 en el caso de los chicos y de las chicas en el 2023 y también de la evolución del deporte femenino, con la ayuda de otro periodista deportivo tan reconocido como Sergio Sauca. Y para terminar ha llegado el momento de 'El Tiempo' con el reencuentro de Mónica López con Paco Montesdeoca.

#ElTDdenuestrasvidas | Si hablamos de deporte, tenemos que volver al verano en que todo el mundo nos miró. Durante tres semanas, Barcelona fue el centro del deporte mundial con los Juegos Olímpicos.



Así lo recuerdan Matías Prats, Olga Viza y Jesús Álvarez.#70añosTVE pic.twitter.com/GAmKivCGG3 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Y la emisión ha concluido con dos sorpresas finales. Por un lado, una crónica muy emotiva de Rosa María Calaf, con mensaje a la audiencia y como gran homenaje a todos los periodistas que han pasado por el 'Telediario'. "No siempre fue fácil. Algunos ya no están pero dejaron su legado. Hemos crecido juntos y hemos cedido el testigo para que otros siguieran su labor. Por eso, siempre seremos la televisión de todos. Es mucho tiempo ya aprendiendo a separar lo importante de lo trascendente. Volveremos dentro de 70 años, mientras tanto seguiremos", ha sentenciado la periodista. Y por último, como guiño final, Beatriz Pérez-Aranda ha aparecido para hacer referencia a su momento más viral asegurando que "este telediario ha ido como un pepino".

#70AñosTVE | «Volveremos dentro de 70 años. Mientras tanto, seguiremos, porque dejar de contar el mundo y la vida no entra en nuestros planes».



El cierre de Rosa María Calaf en #ElTDdenuestrasvidas. pic.twitter.com/igps6DlIWy — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

#ElTDdenuestrasvidas | Nunca un Telediario había tenido un privilegio como el de esta noche: reunir a los mejores periodistas y comunicadores del país.



Un informativo que ha ido «como un pepino», que diría —y dice— la gran Beatriz Pérez-Aranda.#70AñosTVE pic.twitter.com/iRmCIjGCpo — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Lluvia de aplausos al 'Telediario de nuestras vidas' de TVE

Un 'Telediario' especial que se ha llevado cientos de aplausos en "X". Así, las redes se han llenado de comentarios alabando tanto a Carlos del Amor como al equipo de informativos por haber congregado a las figuras más representativas de su larga trayectoria. "Lo que está haciendo Telediario con 'El telediario de nuestras vidas' es para que lo pusieran mañana mismo en todos los institutos. Una clase de historia intensa vivida y contada a través de la pantalla. Maravilla de documento audiovisual", ha sentenciado un usuario.

"Lo del 'Telediario de nuestras vidas' ha sido para enmarcar. Toda una lección de historia. Solo el 'Telediario' es capaz de algo así. Y no solo, evidentemente, por archivo. Rigor, calidad técnica y profesionalidad. Qué maravilla lo que ha dirigido Carlos del Amor con Pepa Bueno al frente", ha añadido otro televidente. También son muchos los espectadores que no han dudado en definir este 'Telediario' como "una maravilla audiovisual".

Lo que está haciendo @telediario_tve con #ElTDdenuestrasvidas es para que lo pusieran mañana mismo en todos los institutos. Una clase de historia intensa vivida y contada a través de la pantalla. Maravilla de documento audiovisual 😊 pic.twitter.com/MobkRc0aC7 — Luis F. Ruiz (@luisruizmolina) October 19, 2026

Lo de #ElTDdeNuestrasVidas ha sido para enmarcar. Toda una lección de historia. Solo @telediario_tve es capaz de algo así. Y no solo, evidentemente, por archivo. Rigor, calidad técnica y profesionalidad. Qué maravilla lo que ha dirigido @cdelamor_ con @PepaBueno al frente pic.twitter.com/dqhEIUsXeZ — Alejandro Espiño (@alexespirebo) October 19, 2026

El #ElTDdeNuestrasVidas una obra maestra audiovisual y un viaje por los recuerdos para los amantes de la televisión. — Luis Fernández (@Luisfernandez87) October 19, 2026

Qué parte informativo tan bonito y especial han hecho con #ElTDdenuestrasvidas



No solo recuerda a la eterna cantera de grandes profesionales del periodismo televisivo de rigor, sino los capítulos más destacados que han marcado de por vida el ADN de todo este país. Enhorabuena — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) October 19, 2026

Esto ha sido una puñetera maravilla audiovisual. Felicitaciones a @cdelamor_

y equipazo. Ojalá poder seguir disfrutando de este tipo de especiales tras el 29N #ElTDdeNuestrasVidas — Jose González Fernández (@JoseGonfer91) October 19, 2026

Una auténtica obra de arte el #ElTDdeNuestrasVidas. Lección de hacer televisión — Jose Carlos Llorca (@JoseCllorca) October 19, 2026

Qué privilegio ver este #ElTDdeNuestrasVidas

Memoria colectiva, historia del periodismo. — Laura B. (@laurabt13) October 19, 2026

Historia de la TV, lo de hoy del telediario es brutal #ElTDdeNuestrasVidas pic.twitter.com/z6i5JgWktr — BERNAT ASTORGA (@bernatxam) October 19, 2026

Estoy viendo #ElTDdeNuestrasVidas y me está pareciendo algo espectacular 🤩 — Sergio Navarro (@sergionavarru) October 19, 2026

#ElTDdeNuestrasVidas está siendo una absoluta joya televisiva. Qué buena idea han tenido desde RTVE. — Kike ꕤ (@kykepayan_97) October 19, 2026

#ELTDdeNuestrasVidas. Magnífico guión, montaje y puesta en escena y mejores protagonistas. Enhorabuena. — Manuel Arroyo Durán (@MArroyoDPF) October 19, 2026

Viendo #ElTDdeNuestrasVidas y siendo consciente de lo que nos ha tocado vivir y de lo que no me gustaría que se volviera a repetir de ninguna manera. Emociones a flor de piel. Gracias por este regalo. — Izaskun (@iugarrizao) October 19, 2026

#ElTDdeNuestrasVidas forma parte ya de la joya de la hemeroteca de los @telediario_tve @rtve Gracias por refrescarnos la memoria con aquellas noticias, contadas por muchos de nuestros referentes periodistas. ¡Qué lujo, qué placer! Gracias @cdelamor_ por la idea 💡 👏 Con Cultura — FERNANDO CHACÓN FRÍAS (@FERNANDOCHACN) October 19, 2026

Qué necesario es siempre echar un vistazo a nuestra historia, recordarla y, también, aprender de ella



Qué necesario y qué regalo es este #ElTDdeNuestrasVidas — David Collazos (@David_Collazos) October 19, 2026

Qué preciosidad de telediario y qué emocionante ver a los periodistas y presentadores que te han acompañado cada mediodía y noche de tu vida, la verdad. Precioso os ha quedsdo. Y vaya clase de historia de España ♥️#ElTDdeNuestrasVidas — María (@maria___eme) October 19, 2026

Qué maravillas está haciendo @rtvenoticias para celebrar su aniversario.#ElTDdeNuestrasVidas — MB (@michabel8) October 19, 2026

Qué delicia ver #ElTDdeNuestrasVidas. Para todos los que amamos el Periodismo es un auténtico regalo 💞 — 🜃 Marta Muñoz 🜃 (@MartaMGB) October 19, 2026

Todo el mundo viendo #ElTDdeNuestrasVidas. Por favor.



Sinceramente, una maravilla audiovisual. https://t.co/29cGhwunZU — Javier 🚂 (@javimartc) October 19, 2026

Qué maravilla de #televisiónpública. Los mejores comunicadores contándonos la historia.#ElTDdeNuestrasVidas — Patricia Quintanilla (@patrizitaqg) October 19, 2026

Que alegria volver a ver a Ana Blanco! Se la echa mucho de menos!#ElTDdeNuestrasVidas — Calisto📺 (@Calisto01) October 19, 2026

Qué impresión me ha dado volver a ver a Carlos Franganillo y Ana Blanco en el plató del Telediario #ElTDdeNuestrasVidas — Íñigo (@inigojouron) October 19, 2026

Qué buen programa. Ojalá que todos los periodistas de este país tuvieran este nivel. #ElTDdeNuestrasVidas — Zalassa (@Seazalassa) October 19, 2026

Qué recuerdos, muy emotivo lo que estamos viendo.

Qué no se nos olvide nunca.❤️#ElTDdeNuestrasVidas — Marla...My way (@MarlaGarciaPea1) October 19, 2026

Espectacular y emocionante ver #ElTDdeNuestrasVidas ! — Marc Herrero Pérez (@mherrerop) October 19, 2026

Podemos estar muy orgullosos de todos los profesionales que han estado y están en el @telediario_tve #ElTDDeNuestrasVidas repasa noticias de estos últimos 70 años en un día que tendrá sus propias noticias para la historia con esas históricas tormentas en levante. — Top Europa - Fran (@topeuropa) October 19, 2026

Qué maravilla de formato.

Qué emoción verles (Iñaki, Piqueras, Ana Blanco, Ana Bosch, Lorenzo Milá, Matías Prats, María Escario...)

Gracias @cdelamor_ por otra maravilla más de piel de gallina y lágrimas en los ojos🥹🥹☺️

Gracias @rtve @telediario_tve #ElTDdeNuestrasVidas — Marc Guallar García /❤🏳‍🌈 (@MarcGuallar) October 19, 2026

Qué maravilla el #ElTDdenuestrasvidas Ver a rostros históricos que han formado, algunos de ellos, parte de la infancia y adolescencia viendo los TD.



Y otros, como Piqueras o Matias verlos en La1 despues de tantos años en las privadas, es increíble.



El tiempo con Paco 😍 — Iván (@ivn_prieto) October 19, 2026