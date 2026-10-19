Ovación unánime al 'Telediario' especial de TVE que ha reunido a Pepa Bueno y 9 históricos presentadores: "Joya audiovisual"

Tras ofrecer el pasado jueves un especial del 'Telediario 1' con Alejandra Herranz desde Robledillo de la Jara, un pequeño pueblo de la sierra norte de Madrid donde se ubica en su callejero la 'Plaza de Televisión Española'; este lunes 19 de octubre ha sido el 'Telediario 2' el que ha hecho historia con un noticiero único en el que junto a Pepa Bueno han participado nueve grandes voces de los servicios informativos de RTVE para conmemorar el 70 aniversario de la cadena pública.
Este especial titulado 'El telediario de nuestras vidas' ha contado con guion y dirección de Carlos del Amor y ha vuelto a reunir en el plató del 'Telediario' de TVE a Carlos Franganillo, Matías Prats, Iñaki Gabilondo, Ana Blanco, Pedro Piqueras, Olga Viza, María Escario, Manuel Campo Vidal y Paco Montesdeoca junto a la propia Pepa Bueno, en una imagen impagable y que sin duda pasará a la historia de la televisión.
Con ello, Carlos Franganillo ha regresado a TVE tres años después de su salto a 'Informativos Telecinco' y, como curiosidad, ha competido simultáneamente contra sí mismo. También, Ana Blanco ha reaparecido dos años y medio después de su jubilación, mientras que el conductor de 'Antena 3 Noticias' Matías Prats ha saltado a la pantalla de La 1 por un día, gracias al acuerdo al que ha llegado RTVE con Mediaset y Atresmedia para propiciar la participación de sus rostros de informativos.
"Buenas noches, comienza aquí un Telediario muy especial con un reto mayúsculo. Normalmente este informativo contiene las noticias del día, lo más importante que ha ocurrido durante la jornada. Pues hoy va a tener las noticias de los últimos 70 años, que son los años que cumple TVE. Y va a ser el Telediario con más presentadores de la historia. No estarán todas las noticias, ni las verán en orden cronológico pero todas forman parte de la historia", ha comenzado señalando Pepa Bueno.
Justo después, el 'TD' ha hecho un repaso a algunas de las noticias más importantes de estos 70 años al ritmo de 'Memória', la canción de Rosalía. Tras ello, se han podido ver a algunas de las caras que han pasado por estos informativos como Carlos Hererra, Concha García-Campoy, Elena Sánchez, Helena Resano, Alfredo Urdaci, María Casado, David Cantero, Ernesto Sáenz de Buruaga, entre muchos otros, hasta la reina Letizia.
Acto seguido, 'El telediario de nuestras vidas' ha recordado la pandemia del coronavirus con la intervención de Carlos Franganillo, quien fue el presentador que se encargó de relatar todo lo que se produjo durante aquellas semanas y meses. Después ha llegado el turno del golpe de Estado del 23-F que ha permitido volver a ver a Iñaki Gabilondo junto a Pepa Bueno, pues fue él quién narró desde el plató de TVE lo que se produjo aquel día en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, Manuel Campo Vidal se ha encargado de revivir "los años de Plomo" y todos los atentados que dejó ETA en nuestro país hasta que en 2011 entregó las armas y "tantas las veces que hubo que interrumpir la programación para contar algo que jamás hubiéramos querido contar". Mientras, Ana Blanco ha regresado al 'Telediario' para compartir de nuevo mesa con Pepa Bueno. La icónica comunicadora ha rememorado lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001 en una imagen que ha sido muy especial, pues ambas compartieron etapa en el 'Telediario' entre 2009 y 2012.
Y de Ana Blanco a Pedro Piqueras. El que fuera director y presentador de 'Informativos Telecinco' y que formó parte de RTVE también ha aparecido en el 'Telediario de nuestras vidas' para dar paso a un vídeo sobre todas las guerras que se han tenido que contar durante estos 70 años. Un reportaje en el que también ha reaparecido Arturo Pérez-Reverte como narrador después de haber sido uno de los corresponsales de guerra más míticos de la cadena pública. Otra corresponsal que también ha vuelto por un día a la pantalla de La 1 ha sido Anna Bosch, que se jubilaba hace unos meses.
Por otro lado, Pepa Bueno y Lorenzo Milá han recordado la retransmisión de Jesús Hermida con la llegada del hombre a la luna en 1969. También se han recordado otras noticias como el 11-M, la crisis migratoria y el racismo, la lucha contra la violencia de género, la lucha contra la homofobia y todo el éxito de nuestra cultura con el propio Carlos del Amor como narrador.
Como no podía ser de otra forma para evocar los JJOO de Barcelona 92, el 'Telediario 2' ha vuelto a juntar en el mismo plató a Olga Viza y Matías Prats. También el periodista deportivo Jesús Álvarez ha vuelto a TVE para narrar algunas de las imágenes más importantes del deporte en estos 70 años. Y María Escario ha sido la encargada de rememorar con orgullo los éxitos de la Selección Española con el Mundial de 2010 y de 2026 en el caso de los chicos y de las chicas en el 2023 y también de la evolución del deporte femenino, con la ayuda de otro periodista deportivo tan reconocido como Sergio Sauca. Y para terminar ha llegado el momento de 'El Tiempo' con el reencuentro de Mónica López con Paco Montesdeoca.
Y la emisión ha concluido con dos sorpresas finales. Por un lado, una crónica muy emotiva de Rosa María Calaf, con mensaje a la audiencia y como gran homenaje a todos los periodistas que han pasado por el 'Telediario'. "No siempre fue fácil. Algunos ya no están pero dejaron su legado. Hemos crecido juntos y hemos cedido el testigo para que otros siguieran su labor. Por eso, siempre seremos la televisión de todos. Es mucho tiempo ya aprendiendo a separar lo importante de lo trascendente. Volveremos dentro de 70 años, mientras tanto seguiremos", ha sentenciado la periodista. Y por último, como guiño final, Beatriz Pérez-Aranda ha aparecido para hacer referencia a su momento más viral asegurando que "este telediario ha ido como un pepino".
Lluvia de aplausos al 'Telediario de nuestras vidas' de TVE
Un 'Telediario' especial que se ha llevado cientos de aplausos en "X". Así, las redes se han llenado de comentarios alabando tanto a Carlos del Amor como al equipo de informativos por haber congregado a las figuras más representativas de su larga trayectoria. "Lo que está haciendo Telediario con 'El telediario de nuestras vidas' es para que lo pusieran mañana mismo en todos los institutos. Una clase de historia intensa vivida y contada a través de la pantalla. Maravilla de documento audiovisual", ha sentenciado un usuario.
"Lo del 'Telediario de nuestras vidas' ha sido para enmarcar. Toda una lección de historia. Solo el 'Telediario' es capaz de algo así. Y no solo, evidentemente, por archivo. Rigor, calidad técnica y profesionalidad. Qué maravilla lo que ha dirigido Carlos del Amor con Pepa Bueno al frente", ha añadido otro televidente. También son muchos los espectadores que no han dudado en definir este 'Telediario' como "una maravilla audiovisual".
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.