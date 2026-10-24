Ovación masiva a Carlos Franganillo por estos 7 minutos de 'Informativos Telecinco', que aplauden rostros de TVE y Atresmedia

Este viernes, Carlos Franganillo se desplazó hasta el Teatro Campoamor de Oviedo donde se entregaron los Premios Princesa de Asturias para conducir desde allí la edición de noche de 'Informativos Telecinco', al igual que hizo Pepa Bueno en el 'Telediario 2' de TVE. Pero durante el noticiario, hubo un reportaje que encandiló a la audiencia y recibió el aplauso de muchos compañeros del sector de la televisión pese a ser rivales.

Y es que Carlos Franganillo pasó de situarse en uno de los palcos del Teatro Campoamor a viajar hasta el Polo Norte. Más concretamente hasta Svalbard, una pequeña localidad en la que se encuentra la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, uno de los premiados de esta edición de los Premios Princesa de Asturias.

"Hemos dejado para el final, uno de los premiados. Es un proyecto casi de ciencia-ficción. Y lo hemos dejado para el final porque tenemos que llevarles muy lejos de aquí, prácticamente hasta el fin del mundo. A unos 4.000 kilómetros de distancia. Vamos a llevarles al Polo Norte donde este proyecto protege la garantía alimentaria de toda la humanidad y van a ver por qué", advirtió Carlos Franganillo.

.@cfranganillo viaja hasta la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, uno de los lugares más remotos del planeta, y entrevista a su coordinador, Fuad Gaši: "Su misión es garantizar el futuro de la alimentación de la humanidad" https://t.co/P20zsvARcw — Informativos Telecinco (@informativost5) October 23, 2026

Y de repente tras cruzar una puerta del Teatro Campoamor aparece justo en el Polo Norte. "El principio de esta historia se remonta 12.000 años atrás en el tiempo cuando el ser humano empezó a practicar la agricultura. Desde el neolítico el uso de semillas y de plantas ha servido para alimentar a la humanidad, primero con apenas ocho cultivos, a partir de entonces el ser humano ha cultivado más de seis mil especies vegetales diferentes. Hemos sacado cada vez más partido a la tierra para alimentar a ocho mil millones de personas, pero a la vez hemos ido unificando genéticamente los cultivos", siguió explicando el director y presentador de 'Informativos Telecinco'.

Así, gracias la realidad aumentada, Carlos Franganillo fue explicando todo lo relativo a este fenómeno y cómo la invasión de Rusia a Ucrania ha inutilizado miles y miles de hectáreas de cultivo de cereal, complicando el suministro mundial de alimentos, especialmente en África. Otra de las grandes amenazas son las catástrofes naturales como ha ocurrido en España con las danas y los incendios.

Pero después, el periodista continuó con el reportaje viajando hasta Svalvard (Noruega), el lugar en el que se encuentra la Bóveda Global de Semillas. "Estamos muy cerca del polo, aunque aquí vive muy poca gente, apenas 2.500 personas, muchas menos que osos polares. Se estima que hay unos 4.000 ejemplares", relató Franganillo. "Las islas son territorio de Noruega, pero hay un tratado de hace algo más de un siglo que permite que casi 50 países puedan comerciar. Hay minas operadas por Rusia, pero no se tolera la construcción de bases militares", siguió ilustrando el presentador.

Tras explicar cómo desde hace años está prohibido hacer enterramientos en aquel lugar, Carlos Franganillo entrevistó a Fuad Gaši, profesor de genética y coordinador de la Bóveda de Semillas de Svalbard, para conocer todos los detalles de este proyecto y cómo es su trabajo. "La bóveda global de semillas de Svalbard alberga la mayor colección de semillas y su misión es garantizar el futuro de la alimentación de la humanidad. Estamos aquí para proteger la diversidad de los cultivos, tanto de desastres provocados por el ser humano como de catástrofes naturales", aclaró el científico.

Se trató de un reportaje muy divulgativo con un Carlos Franganillo excelso a la hora de comunicar mientras se fue desplazando por toda la Bóveda Global. "Es un tesoro procedente de 134 países. Ahí ya hay muestras de 1.400.000 especies vegetales procedentes de bancos genéticos de todo el planeta y aún hay espacio para tres millones más", concluyó el periodista antes de regresar, como por arte de magia, a Oviedo.

Hasta Carlos del Amor y Ana Pastor aplauden lo visto en 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo: "El mejor periodismo divulgativo"

Carlos Franganillo en Svalbard en 'Informativos Telecinco'

Como decimos, esta pieza audiovisual que ofreció este viernes 'Informativos Telecinco' está dando la vuelta a las redes sociales. Son muchos los que están alabando tanto a los informativos de Mediaset como al propio Carlos Franganillo por el gran trabajo realizado. Y además son muchos los compañeros de profesión los que se están manifestando en ese sentido y algunos incluso son rivales.

"¡Estupendo viaje! Voy a preguntar en la agencia ahora si quedan billetes", reaccionó el responsable del área de cultura en RTVE, Carlos del Amor, en su cuenta de "X". La presentadora de 'El Objetivo' en La Sexta, Ana Pastor fue más allá al destacar que es una "maravilla". También Lourdes Maldonado, la presentadora del 'Telediario fin de semana' de TVE, confesó que "Esto es una maravilla ¡Enhorabuena!", felicitando a Franganillo.

"Una maravilla compañeros", escribió por su parte Toñi Moreno. Otra periodista célebre de RTVE como Anna Bosch no dudó en poner el símbolo de los aplausos y Antonio Casado, uno de los realizadores más destacados de RTVE y de los 'Telediarios' destacó que es un "extraordinario viaje".

"El mejor periodismo divulgativo. Carlos Franganillo sigue regalándonos piezas de impecable factura", señaló otro usuario. "Cuando Franganillo se dedica a lo que mejor sabe hacer, o dicho de otro modo, cuando Franganillo es Franganillo, el resultado es este: una pieza excepcional", añade otro.



Estupendo viaje! Voy a preguntar en la agencia ahora si quedan billetes. — Carlos del Amor (@cdelamor_) October 24, 2026

👏👏 — Anna Bosch (@annabosch) October 23, 2026

Una maravilla compañeros https://t.co/14CXisXezF — Toñi Moreno (@tmorenomorales) October 24, 2026

El mejor periodismo divulgativo.@cfranganillo sigue regalándonos piezas de impecable factura. https://t.co/SPTg0X1i34 — Juan Carlos Castro (@huancahlos) October 24, 2026

Cuando Franganillo se dedica a lo que mejor sabe hacer, o dicho de otro modo, cuando Franganillo es Franganillo, el resultado es este: una pieza excepcional. pic.twitter.com/NtQiT1IT33 — Sergio Parra (@SergioParra97) October 23, 2026

Puntazo máximo de Informativos Telecinco 🔥 https://t.co/pFWGqBkCU0 — Bienve (@canalmira) October 23, 2026

Menuda pasada de reportaje, la calidad aquí es muy alta. 👏🏻 https://t.co/xRn7ipJ0vO — Samuel (@Samuverso_22) October 23, 2026

Cómo me gustan los reportajes bien hechos. Didáctico total. 😍 pic.twitter.com/PNX7fM5Jjm — siempreaprendiendo (@siempreaprendi1) October 23, 2026

Bravísimo!!! Gran trabajo. Muy chulo, muy ilustrativo... Enhorabuena! — Miguel FVF (@MiguelFVF) October 23, 2026

Extraordinario viaje https://t.co/8t2MJ9yaQH — Antonio Casado Ruiz (@acasadoruiz) October 23, 2026

Los mejores informativos https://t.co/NwPnztL9vR — Adrián Ro (@adrianromerotv) October 23, 2026

Joder, qué maravilla.

De forma y de contenido. https://t.co/e6z0A4B9sp — Miguel Castañeda G (@mcasgar) October 24, 2026

Una pieza preciosa.



¡Qué pena que a este hombre le haya tocado una época tan deplorable informativamente para tener que defender su informativo! https://t.co/wCU9tyVLVv — TourDHorizon ⚜️ #NoALaAmnistía (@TourHorizonEs) October 24, 2026

Así se da la información. Punto y final. https://t.co/6DkxwaQGoS — IRRADIA Creatividad (@irradia_crea) October 24, 2026

A mi esto de @cfranganillo me parece una delicia audiovisual y una lección magistral de periodismo y entretenimiento. Admiración total a todo el equipo que lo ha hecho posible. pic.twitter.com/37DOWb1hO6 — Rafa Rodrigo (@RafaRodrigoZ) October 24, 2026

Una joya de pieza!!! — loreto ochando (@loretoochando) October 24, 2026

A esto amigo @cfranganillo yo le llamo “globalizar una información en lo importante”

Enhorabuena! Que buen trabajo !! https://t.co/YjQ61hJScm — Miguel De La Fuente (@MDFzonacaliente) October 24, 2026

Es una maravilla como comunica @cfranganillo y son un auténtico espectáculo estos casi 7 minutos, esto si es otra forma de contar las cosas. Enhorabuena a @informativost5 — Borja Garcia (@BorjaGarciaG) October 24, 2026

📺Cuando hay periodismo y producción se logran informes espectaculares como este. ¿Tienen 6 minutitos? véanlo. pic.twitter.com/FQzjjNSGqp — Nicolás de León (@salocinuy) October 24, 2026