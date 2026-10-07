Ovación cerrada del público de 'La Revuelta' ante lo presenciado con Judeline al despedir el programa en RTVE: "Qué barbaridad"

Judeline ha acudido a 'La Revuelta' este miércoles tras protagonizar su primera incursión en la gran pantalla de la mano de Los Javis, protagonizando un pequeño papel en 'La bola negra'. Y para finalizar su visita al espacio de David Broncano en TVE, la cantante gaditana ha regalado al público del teatro y a los espectadores una interpretación exclusiva de su tema inédito para el film, su versión del pasodoble militar 'Soldadito español'.

La visita de Judeline a 'La Revuelta' generó gran expectación entre los espectadores, otorgando al programa de Broncano dos récords de audiencia: firmó así un 15,8% de cuota de pantalla y más de 1,8 millones de espectadores, aprovechándose del efecto arrastre del partido entre Croacia y España de la UEFA Nations League. Este resultado se traduce en su mejor cuota de la temporada y la emisión más vista en un año, concretamente desde el 10 de noviembre de 2025.

Cabe destacar que la banda sonora de la aclamada película de Javier Calvo y Javier Ambrossi aún no se encuentra disponible en plataformas, y habrá que esperar hasta el próximo 16 de octubre para poder escuchar al completo 'Soldadito español', junto al resto de canciones originales de 'La bola negra'. Esta canción se compuso en 1927 como un himno de exaltación militar y cambia radicalmente su significado en el proyecto de Los Javis para transmitir un lamento antibelicista, con la voz hipnótica de Judeline y la producción de Raül Refree.

Judeline emociona con su interpretación de 'Soldadito español' en 'La Revuelta'

La joven cantante andaluza también se ha hecho un hueco en la cinta propuesta para representar a España en la próxima edición de los Premios Óscar, con una importante escena. "Es una película muy fuerte y muy necesaria", ha recordado Judeline hacia el final de su entrevista antes de interpretar el tema sobre el escenario de 'La Revuelta' mientras David Broncano confesaba que acudirá a verla en el cine esta misma semana.

"No sé si me acordaré de la letra", ha confesado para después arrancar sin problema una breve interpretación a capela del tema, y que ha sido compartida también por la cuenta oficial del programa de RTVE en 'X', donde acumula ya más de 1 millón de visualizaciones y 16.000 'me gusta'.

"Ojalá se ponga a Judeline en el lugar que merece estar. Qué vozarrón y menuda conciencia política", ha aplaudido un espectador de 'La Revuelta' en redes sociales, haciendo referencia a su reinterpretación del pasodoble patriótico y a su alegato en el programa sobre las elecciones generales. "Pelos de punta", "qué barbaridad" o "la necesito en Spotify ya" han sido otras de las reacciones en 'X'. Incluso el futbolista de la Selección Española, Borja Iglesias, ha reaccionado a este momento que está en boca de todos.

Judeline cantando la versión de "Soldadito español" perteneciente a la banda sonora de #LaBolaNegra en #LaRevuelta pic.twitter.com/xAAEgYKxzV — Eggy 🍳 (@r3alityfan) October 6, 2026

la necesito en spotify ya, esto es precioso tio https://t.co/wZMfCqgpAZ pic.twitter.com/Fy4gcOR9nM — ita 🪭 ♡ (@minmooniex) October 6, 2026

sácala en Spotify tía nunca te he pedido nada necesito ponérmela en bucle por favor https://t.co/83ywQM7ERi pic.twitter.com/9CGncRyPvn — car ✨ (@tobiokng) October 6, 2026

madre mía se me encoge todo https://t.co/0MIvxQIDaL — amanda thermopolis renaldi (@apferre) October 6, 2026

Judeline cantando Soldadito Español en #LaRevuelta 😭❤️

SACA LA CANCIÓN POR FAVOR pic.twitter.com/23ocW9dV1M — Carsaez 🍒 (@carsaez) October 6, 2026

Ojalá se ponga a Judeline en el lugar que merece estar.

Que puto vozarrón y menuda conciencia política (que siempre suma).#LaRevuelta — Alberto Cazorla (@albert_cazorla) October 6, 2026

Que pasada Judeline, la necesito en spoty YA #LaRevuelta — Nuri🌸 (@_nuurii__) October 6, 2026

pelos d punta siempre que canta https://t.co/VJW7gnqT2P — aleex (@aleexotero_) October 6, 2026