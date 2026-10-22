Óscar Puente deja este rotundo vaticinio sobre las elecciones a Marc Giró, que le responde si votará a Pedro Sánchez

Óscar Puente ha acudido por primera vez a 'Cara al show' este miércoles para ofrecer su lectura más sincera de la actualidad política a pocas semanas de las elecciones generales. Así, el ministro de Transportes y Movilidad sostenible ha lanzado su vaticinio sobre lo que ocurrirá en la próxima cita en las urnas, desvelando también su opinión sobre el adelanto electoral propuesto finalmente por Pedro Sánchez.

Nada más sentarse en el sofá, Marc Giró no ha tardado en preguntar al titular por su grado de participación en la determinación de disolver las cortes y pasar por las urnas el próximo 29 de noviembre. "Bueno, me pidió opinión el jueves anterior. Yo di la opinión, se suele consultar y yo di mi opinión y tres días después se produjo el anuncio", ha explicado el invitado de esta semana en el espacio de La Sexta.

Óscar Puente: "Hay mucha gente de izquierdas en el PSOE, a mí me tienes delante"

"Yo creo que al PSOE os va mejor cuando sois un poquito más de izquierdas", ha señalado entonces el conductor de 'Cara al show', a lo que Óscar Puente no ha dudado en replicar. "Pues hay gente muy de izquierdas en el PSOE. A mí me tienes delante", ha asegurado el ministro con decisión. "En el PSOE hay gente muy de izquierdas. Y el presidente del Gobierno también", añadía entonces. "Cada vez más", ha apuntado el presentador con sorna.

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😗🎶 ¿Qué es lo primero que hace el ̶t̶w̶i̶t̶t̶e̶r̶o̶ ministro @oscar_puente_ al despertar?



(Y entre 12 o 20 tweets le parecen poco 😅) pic.twitter.com/903OngpLU2 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026

Poco después, el ministro de Transportes se ha mojado de lleno sobre las posibilidades que ve sobre la reelección de Pedro Sánchez. "Yo soy optimista, siempre soy optimista. Es que yo creo que ser pesimista es sufrir siempre una vez de manera innecesaria. Si sale mal, ya has sufrido antes porque te has puesto en lo peor", ha asegurado el invitado.

"Eso es de terapia", ha destacado rápidamente Marc Giró, algo que Óscar Puente ha puesto en duda, asegurando no haber recurrido aún a ayuda psicológica, aunque "no lo descarta". "Si sale bien y te has puesto en lo peor, has sufrido una vez innecesariamente", ha insistido el titular dejando claro el mantra con el que afronta esta nueva convocatoria de elecciones.

Y tras un juego de 'Cara al show' en el que Óscar Puente ha clasificado a distintos políticos con películas, pasando por Irene Montero, Gabriel Rufián, Alberto Núñez Feijóo, el propio Pedro Sánchez o Aznar, ha sido su respuesta sobre José Luis Rodríguez Zapatero la que ha motivado a Marc Giró a pronunciarse sobre su posible voto. Si bien el ministro ha propuesto 'Candy', el presentador no tardaba en bromear sugiriendo 'Tiffany's', haciendo referencia a la investigación por las joyas del expresidente.

"Bueno, tú te apuntas a lo perverso y yo me apunto a su faceta de pacifista y de hombre que ha apostado siempre por el diálogo", ha asegurado Óscar Puente. "¿Y José Luis Rodríguez Zapatero será un activo en esta próxima campaña?", ha preguntado entonces el conductor del programa. "¿Yo para llevarle la contraria al presidente del Gobierno? Si él dice que sí...", se ha limitado señalar antes de Giró se pronunciase.

Marc Giró: "¿Que vote a Pedro Sánchez? Me estás cayendo tan bien que a lo mejor me lo planteo"

"Yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño a José Luis Rodríguez Zapatero", ha asegurado el invitado. "Yo también, yo he votado a José Luis Rodríguez Zapatero y me parece que hizo cosas muy importantes, por ejemplo la ley de igualitario del matrimonio de maricas", ha respondido rápidamente Marc Giró antes de que el ministro leinterrumpiese con una propuesta-

"Pues ahora Pedro Sánchez", ha sugerido rápidamente Óscar Puente abordando por sorpresa al comunicador. "¿Que vote Pedro Sánchez?... Mira, me estás cayendo tan bien que a lo mejor me lo planteo, ¿te imaginas?", ha resuelto el rostro de La Sexta entre aplausos. "Hombre, me lo imagino perfectamente. ¿Cómo no me lo voy a imaginar?", ha respondido el invitado visiblemente satisfecho.