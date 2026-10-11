Nuria Roca dice lo que piensa verdaderamente del libro de Isabel Díaz Ayuso y lanza un rotundo vaticinio

Isabel Díaz Ayuso se suma a la moda de los políticos que sacan libros. El próximo 2 de diciembre, saldrá a la luz 'Íntimo', en que la presidenta de la Comunidad de Madrid hace un repaso "al completo" de su vida y sobre el que Nuria Roca ha dado su opinión este domingo, 11 de octubre, en su programa de laSexta.

'La Roca' ha abordado la polémica que ha generado la noticia de la publicación del primer libro de Ayuso, con reacciones para todos los gustos. Se tratará de "un libro de memorias que va a salir después de las elecciones", como así ha empezado explicando Nuria Roca, dando paso a Jesús Espinosa para que hablara de ello.

Por el momento, lo único que se ha podido conocer es la portada del libro, de la que la presentadora ha dicho que es "chulísima, preciosa". En ella se ve a la líder de los 'populares' madrileños con la cabeza baja, con el pelo tapándole la cara, de negro sobre un fondo sepia. Espinosa ha explicado que Ayuso ha escrito el libro "durante el verano y se va a publicar sobre final de año".

Nuria Roca da su pronóstico sobre el libro de Ayuso

"Después de las elecciones", ha recordado Nuria Roca, ya que las elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Por lo tanto, el contenido del libro no influirá de ninguna manera en el resultado de las mismas. "Sabemos que son sus memorias", ha añadido la conductora del programa. Una información ratificada por su compañero: "Eso es. Ahí va a contar lo que ella considere, que ya lo descubriremos y veremos si tiene interés más allá de lo personal, o no".

"Seguro que tiene interés porque todo lo que hace tiene interés", ha sentenciado Nuria Roca, dejando entrever que ella será una de quienes compren el libro cuando salga a las librerías. Según se ha podido conocer, 'Íntimo' recorrerá la vida de Isabel Díaz Ayuso, desde su infancia en el madrileño barrio de Chamberí hasta su presente, cuando acaba de atravesar su peor crisis desde que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Precisamente escribió el libro durante el pasado verano, mientras gestionaba las consecuencias de los peores incendios registrados en la región al tiempo que salía a la luz que su Gobierno había comprado un ático de lujo en Chamberí para que lo usara como oficina y residencia. El libro promete revelar episodios de su vida más personal, como el aborto que sufrió, así como su historia de amor con Alberto González Amador, su pareja y que actualmente se enfrenta a un juicio por evasión fiscal.

"En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida: el barrio de mi abuela y la sierra oeste madrileña, mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego", explica Ayuso. El libro, aunque se publicará después de las elecciones generales, verá la luz antes de los comicios autonómicos y regionales que se celebrarán el próximo mes de mayo y en los que, según todas las encuestas, ella volvería a revalidar su mayoría absoluta.