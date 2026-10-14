Nuevo movimiento de programación con 'Cifras y Letras' en TVE, que da un giro al plan de emisión en La 2 este miércoles

Este miércoles, 14 de octubre, 'Cifras y Letras' contendrá tres emisiones como viene sucediendo en las últimas semanas con la tercera noche de la semana. Sin embargo, en esta ocasión, La 2 de RTVE ha decidido un cambio en el plan de transmisión a tener en cuenta por los telespectadores fieles al formato cultural.

Hasta la fecha, el esquema pasaba por ofrecer una reposición en primer lugar y, acto seguido, dos capítulos de estreno del concurso que presenta Aitor Albizua. Pero, esta vez, la estrategia que se ha acordado en la corporación pública será bien distinta: con dos redifusiones y tan solo una entrega inédita.

Así, el canal secundario de TVE comenzará con un episodio repetido a las 21:30 horas, justo después de 'Trivial Pursuit'. Será el programa 421. A continuación, al filo de las 22:00 horas, se emitirá lo nuevo de 'Cifras y Letras'. Y a las 22:35 horas se enlazará con otro capítulo de repetición, concretamente el 422. Después, como es habitual, La 2 completará la velada con 'Documaster', una de sus clásicas apuestas nocturnas.

Este cambio de estrategia de programación de RTVE está motivado por los resultados de audiencia. Sin ir más lejos, el miércoles anterior (7 de octubre) se saldaron de la siguiente forma: 5,3% para la reposición y 5,2% y 4,5% para las emisiones de estreno. Es decir, la segunda entrega nueva fue la menos competitiva, posiblemente por su horario más tardío (22:35 a 23:10 horas).

Por tanto, para no despilfarrar capítulos nuevos, que además no cuentan con el respaldo esperado del público, los responsables de antena del ente han determinado dicho replanteamiento en el esquema de emisión de 'Cifras y Letras' y la anulación del doble estreno.

Así queda la programación nocturna de La 2 de TVE este miércoles: