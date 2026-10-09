Noche negra en 'Supervivientes All Stars' tras la expulsión de una de las grandes protagonistas y un abandono forzoso

María Jesús Ruiz, Chiqui, Ivana Icardi y Arkano se han debatido la cuarta expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026' en la quinta gala que ha comandado Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Ellos cuatro han llegado al proceso de votación final tras el indulto de Yola Berrocal y Omar Sánchez el pasado martes -durante la doble ceremonia de salvación que se celebró en 'Tierra de Nadie'- al poseer el volumen más elevado de participación.

Así se ha alcanzado la gala de este jueves, en la que, en primer lugar, se ha anunciado la salvación del nominado más votado, que ha resultado ser Arkano con un porcentaje realmente sorprendente: el 50% de los votos registrados en la app de Mediaset Infinity habían ido a parar al rapero.

Así, la cosa ha quedado en una batalla de mujeres entre Chiqui, María Jesús Ruiz e Ivana Icardi. Las votaciones se han reabierto durante unos minutos para que la audiencia de 'Supervivientes All Stars' se pronunciara por última vez.

"Perdemos a una grandísima concursante sea quien sea. Cada una a su estilo, pero son tres grandes concursantes que no han defraudado", ha lamentado Jorge Javier Vázquez en directo antes de que se produjera el momento de conocer el veredicto.

Una vez cerrado el televoto, el programa ha mostrado el estado de los porcentajes: 41,5%, 29,8% y 28,7%. El más alto ha correspondido a Ivana Icardi, que ha sido la siguiente salvada después de Arkano. Por tanto, la eliminación se ha disputado entre María Jesús y Chiqui.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha comunicado que la concursante expulsada era María Jesús Ruiz con ese 28,7% frente al 29,8% de Chiqui. Apenas un punto de diferencia ha decantado el resultado definitivo, que ha supuesto una dura pérdida para 'Supervivientes All Stars 3' al tratarse de una de las grandes protagonistas de la edición.

Además de esta dolorosa expulsión, el reality aventurero también ha afrontado la salida forzosa de Albert Barranco. El joven ha tenido que abandonar el concurso por prescripción médica debido a un cólico nefrítico que requiere continuar el tratamiento en España. "Es necesario que abandone", ha indicado el equipo médico a un Albert devastado con la noticia.