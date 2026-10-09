Netflix prepara una miniserie sobre el caso de Daniel Sancho con Martiño Rivas y la productora de 'La Promesa'

Netflix sigue encontrando un filón en llevar a la ficción sucesos reales. Tras poner fecha al estreno de 'El crimen de Pazos', ahora la plataforma ha sorprendido al anunciar la puesta en marcha de una miniserie sobre el caso de Daniel Sancho. De este modo, la historia sobre el hijo de Rodolfo Sancho, que fue condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta verá ahora la luz en una serie.

Una vez más, Netflix ha elegido a Bambú Producciones para llevar a cabo este caso después del éxito de 'El caso Asunta' o 'La viuda negra' y a la espera de la llegada de 'El crimen de Pazos' y la producción sobre Marta del Castillo, que también está en marcha. Así, la productora de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' se hace fuerte en la plataforma tras haber estrenado este año también la serie 'Oasis'.

La miniserie, que todavía no tiene título, estará protagonizada por Martiño Rivas. El actor suma así un nuevo reto a su carrera profesional tras haberse metido en la piel de otros personajes conocidos como Nacho Vidal en 'Nacho' o Pedro Carrasco en 'Rocío'. Además, cabe recordar que el gallego ha estrenado recientemente 'El problema final' en Netflix.

La producción se grabará en diferentes localizaciones de Tailandia y España y recrea en ficción el caso que acaparó toda la atención del país en el verano de 2023 tras conocerse que el hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia había cometido supuestamente un asesinato del cirujano Edwin Arrieta mientras ambos disfrutaban de unas vacaciones en Tailandia.

Martiño Rivas será Daniel Sancho en la miniserie de Netflix

Martiño Rivas dará vida a Daniel Sancho / Fuente: NETFLIX

Por el momento, se desconoce el resto del casting de la miniserie que cuenta con Ramón Campos ('Osasis', 'El caso Asunta') al frente de la producción ejecutiva, aunque Netflix ya ha compartido las primeras fotografías de Martiño Rivas caracterizado como Daniel Sancho en el momento en el que el joven acudió esposado a la reconstrucción de los hechos una vez había confesado el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en en la isla de Koh Phangan.

Cabe recordar que el caso de Daniel Sancho ya ha contado previamente con dos docuseries. Por un lado, 'El caso Sancho', la docuserie que estrenó HBO Max en 2024 y que cuenta con el testimonio exclusivo del actor Rodolfo Sancho. Y por otro, 'Receta de un asesinato' que lanzó SkyShowtime en 2025. Asimismo, también es un caso que sigue generando titulares en todos los magacines y periódicos.