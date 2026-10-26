Netflix confirma su nueva serie policiaca protagonizada por José Coronado y un tronista de 'MyHyV', basada en el bestseller 'Jotadé'

Netflix sigue apostando por adaptar novelas. Tras el reciente estreno de 'El problema final' basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte y anunciar hace unos días otra adaptación de Javier Castillo; ahora la plataforma también comienza el rodaje de 'Jotadé', una miniserie de cuatro episodios que lleva a la televisión la historia de la primera novela de Santiago Díaz.

'Jotadé' es la primera novela de una saga escrita por Santiago Díaz, que además de escritor ha sido guionista de numerosas series como 'Hermanas', 'A las once en casa', 'Yo soy Bea', 'El secreto de Puente Viejo' y 'Mercado Central'. La ficción estará producida por Mod Producciones ('El cautivo').

La ficción es un thriller policiaco que estará protagonizado por Isaac Díaz, quien fuera tronista de 'Mujeres, hombres y viceversa', en lo que es su debut como actor dando vida a Jotadé. Aura Garrido ('El Ministerio del Tiempo', 'El inocente') en el papel de Lucía, Jose Coronado ('El problema final', 'Los creyentes') como Hilario Garza y Jaime Lorente ('La casa de papel', 'Élite') como Tony Garza son los otros protagonistas.

Completan el reparto de 'Jotadé' los actores María de Nati ('Entrevías', 'El buen patrón'), Alberto Olmo ('Montecristo', 'Un lío de millones'), Melania Cruz ('Clanes', 'La Promesa'), Carmen Avilés, Moreno Borja ('Cien años de soledad', 'Carmen y Lola'), Rafaela León ('Carmen y Lola'), Antonio Zafra y Álvaro Rico ('El jardinero', 'El homenaje'), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez ('La isla mínima', 'Campeones').

La miniserie cuenta con un guion de Isa Sánchez ('El mapa de los anhelos', 'El jardinero') y Daniel Corpas ('ENA, la reina Victoria Eugenia', 'Regreso a las Sabinas'), y está dirigida por Daniel Calparsoro ('Salvador', 'Asalto al Banco Central').

Sinopsis de 'Jotadé', la nueva serie de Netflix

Isaac Díaz, protagonista de 'Jotadé'

Jotadé es un policía poco convencional, descarado e irreverente, pero también astuto, sincero y profundamente leal a sus compañeros y a su comunidad gitana. Cuando le encargan investigar un crimen brutal tras el que se esconde una peligrosa red criminal, tendrá que enfrentarse a una misión imposible para un policía que nunca ha aprendido a pasar desapercibido.