Netflix confirma su cuarta serie basada en un bestseller de Javier Castillo, con un reparto encabezado por Inma Cuesta y Álex García

La alianza de Netflix con Javier Castillo sigue ampliándose. Tras producir las adaptaciones de 'La chica de nieve', 'El juego del alma' y 'El cuco de cristal', ahora la plataforma anuncia la puesta en marcha de 'El susurro del fuego', una miniserie de cuatro episodios basada en la novela homónima del escritor publicada por Suma de Letras (Penguin Random House Grupo Editorial).

Se trata de un thriller dramático protagonizado por Inma Cuesta ('Berlín y la dama del armiño', 'Si es martes, es asesinato'), Alejandro García, hasta ahora conocido como Álex García ('El cuco de cristal', 'El Inmortal'), Iván Pellicer ('Legado', 'Querer'), Zoe Bonafonte ('Ruega por nosotras', 'El 47'), y Alicia Armenteros ('La vida breve', 'El cuco de cristal').

Completan el reparto de 'El susurro del fuego' los actores Guillermo Bedward ('Sacamantecas', 'Perverso'), Nico Romero ('Legado', 'Antidisturbios') y Jaime Zataraín ('Intimidad', 'Nos vemos en la otra vida'), entre otros.

El cuerpo de Laura apareció en el Teide, pero ese no es el único misterio que dejó por descubrir. Comienza el rodaje de ‘El susurro del fuego’ la nueva adaptación del bestseller de Javier Castillo. Una miniserie protagonizada por Inma Cuesta, Alejandro García, Iván Pellicer, Zoe… pic.twitter.com/o6JxUfK1Ox — Netflix España (@NetflixES) October 21, 2026

La miniserie está dirigida por Laura Alvea ('Arde Madrid') y José Ortuño ('Operación Barrio Inglés'), con guion de Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig ('El cuco de cristal'). Alberto Félez y Cristina Sutherland ejercen como productores ejecutivos por parte de Atípica Producciones. El rodaje tendrá lugar en diversas localizaciones de Tenerife y Madrid.

Como decimos, con 'El susurro del fuego', Netflix sigue ampliando su colaboración con el escritor Javier Castillo siguiendo adaptando ya cuatro de sus grandes novelas siguiendo los pasos de lo que viene haciendo también con las obras de Elisabet Benavent en el género romántico.

Así es 'El susurro del fuego'

La miniserie cuenta la historia de Laura, una joven astrofísica cuyo cuerpo aparece en el Parque Nacional del Teide. Su hermano mellizo, Mario, que lleva un año luchando contra un cáncer, y la sargento de la Guardia Civil Candela Oramas emprenden, por separado, una investigación para descubrir qué ocurrió aquella noche. Entre la ciencia y la fe, la razón y el misterio, cada respuesta abre una nueva incógnita: ¿cuántos secretos escondía Laura?