Netflix calienta con un avance el estreno de 'El crimen de Pazos': Su nueva serie con Tristán Ulloa, de la productora de 'La Promesa'

Netflix ya tiene todo preparado para el estreno de 'El crimen de Pazos', su nueva miniserie basada en un caso real producida por Bambú Producciones ('La Promesa', 'Valle Salvaje'), después del gran éxito de 'El caso Asunta' y que cuenta además con Tristán Ulloa como protagonista. El actor repite de nuevo con plataforma y productora por tercera vez tras participar también en 'La viuda negra'.

'El crimen de Pazos', que recreará el crimen real que conmocionó a la sociedad española en 2015, se estrenará el próximo 13 de noviembre y contará con tres episodios. Previamente, a su estreno, Netflix ha compartido un primer avance y nuevas imágenes de esta producción.

Completan el reparto de la miniserie los actores Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Fer Fraga ('Rondallas', 'Animal'), Miguel Borines ('El caso Asunta'), entre otros, con la colaboración especial de Verónica Sánchez ('Ángela', 'Sky Rojo') y Edu Soto ('MasterChef Celebrity Legends').

'El crimen de Pazos' cuenta con Ramón Campos como productor ejecutivo y está dirigida por Carlos Sedes. El guion corre a cargo de Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano y Gema R. Neira, y con Carlos Garcés al frente de la dirección de fotografía.

Sinopsis de 'El crimen de Pazos'

En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?

Nuevas imágenes de 'El crimen de Pazos'

Carlos Blanco, Fer Fraga y Tristán Ulloa en 'El crimen de Pazos' / Fuente: JAIME OLMEDO/NETFLIX

Verónica Sánchez en 'El crimen de Pazos' / Fuente: JAIME OLMEDO/NETFLIX

Escena de 'El crimen de Pazos' / Fuente: JAIME OLMEDO/NETFLIX

Escena de 'El crimen de Pazos' / Fuente: JAIME OLMEDO/NETFLIX