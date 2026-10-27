Netflix anuncia su gran baza para 2027: 'Animal', la serie de Luis Zahera, ya tiene fecha de estreno para su temporada 2

'Animal', la rompedora comedia protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo que se convirtió en un auténtico fenómeno el pasado otoño y que ha sido nominada al Emmy Internacional como mejor comedia, ya tiene fecha para el estreno de su esperada segunda temporada en Netflix.

La plataforma ha anunciado este martes que arrancará el 2027 con el estreno de una de sus ficciones de más éxito del pasado 2025. Y es que la segunda temporada de 'Animal' llegará a la plataforma el próximo 1 de enero, día de Año Nuevo con sus nuevos episodios.

Luis Zahera ('Entrevías') y Lucía Caraballo ('La maleta', 'Estoy vivo') siguen al frente del reparto de 'Animal', al que se incorpora Álvaro Mel ('Cochinas', 'Un cuento perfecto'). El elenco se completa con Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('El caso Asunta', 'Los años nuevos'), Pepo Suevos ('Clanes') y Lucía Veiga ('Clanes'), entre otros.

🌲🧑‍🎄 Año nuevo, temporada nueva 🐶🎊 #ANIMAL vuelve el 1 de enero con Luis Zahera, Lucía Caraballo y Álvaro Mel. pic.twitter.com/deLIiIHJhE — Netflix España (@NetflixES) October 27, 2026

Creada por Víctor García León ('¡Vaya vacaciones'), la serie está dirigida por Laura M. Campos ('Hispania. La Leyenda') y Manu Gómez ('4 estrellas'). Teresa Bellón, César Calvillo y el propio García León firman los guiones. Aitor Gabilondo ('Patria', 'Salvador'), Jota Aceytuno ('Urban. La vida es nuestra') y Víctor García León son los productores ejecutivos.

Así es la segunda temporada de 'Animal'

Imagen de la segunda temporada de 'Animal'

Antón (Luis Zahera) está en su mejor momento. En el nuevo Kawanda Urban se ha ganado a clientes, compañeros y también a Mike (Álvaro Mel), su jefe. Todo cambia con la contratación de Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en un curso de etología, ciencia que estudia el comportamiento animal.

Obligados a compartir consulta, tío y sobrina convierten cada diagnóstico en una batalla: Antón busca dolencias físicas; Uxía, problemas emocionales. Entre perros, gatos y un sinfín de peluditos, Antón, Uxía y Mike ponen en marcha un servicio de entierro para mascotas que trae una prosperidad insólita a Topomorto. Por una vez, todo parece ir bien.

Pero la abundancia también tiene un precio. Topomorto empieza a llenarse de nuevos vecinos y de modas que nadie entiende, y el pueblo que Antón conocía cambia a toda velocidad. Cuando la buena racha empieza a oler raro, Antón decide investigar qué hay detrás.