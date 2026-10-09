Nacho Abad se planta ante el ataque de un entrevistado a 'Horizonte' y corta la conexión: "No te invito para que escupas a mi cadena"

Nacho Abad ha terminado protagonizando uno de los momentos de mayor tensión en 'En boca de todos' este viernes al plantarse contra un manifestante de la Puerta de Sol que ha culpado a 'Horizonte' y Cuatro de colaborar en la muerte de Maricarmen. El presentador ha terminado zanjando la conexión en directo negándose a dar voz a críticas contra su casa televisiva y el programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter.

En un punto de la intervención del joven, que se encuentra acampando en el enclave de la capital en protesta por la situación de la vivienda, la mesa de colaboradores del espacio de Cuatro ha terminado debatiendo sobre el modelo económico de China. "Es una economía mixta, pero es un sistema mucho más socialista que este e independiente, que no depende de intereses extranjeros", ha expresado el invitado.

Una afirmación que ha suscitado risas de desprecio entre los tertulianos y una seria advertencia de Nacho Abad ante la cual el joven no se ha achantado. "¿Sabes que en China no hay libertad de prensa? ¿Sabes que gobierna el Partido Comunista siempre y no hay elecciones? ¿Prefieres vivir en China y no votar o prefieres votar? Pregunto", ha sentenciado el conductor de 'En boca de todos' sin esperar réplica del manifestante.

Nacho Abad: "Te despido porque tío, tú no vienes a mí a escupirme a la cara"

"A lo mejor los jóvenes preferís una dictadura comunista ahora, no sé", ha añadido con sorna el presentador. "¿Sabes qué pasa? Que la libertad de prensa es la que permite que en su casa, en su cadena, en el programa que se hace de noche... en 'Horizonte', se saquen bulos sobre Maricarmen, se lleva a la gente de Urbagestión a hacer lágrimas de cocodrilo...", ha expuesto el joven.

Ha sido entonces cuando Nacho Abad ha cortado de lleno los ataques al programa de Cuatro parando los pies a su invitado. "Escucha, has tenido libertad de expresión y yo no te invito aquí a que escupas en mi cadena. Mi cadena es una cadena cojonuda, y tú tienes voz en una cadena cojonuda", ha sentenciado el presentador sin admitir contestación alguna y despidiendo la conexión.

"Pero ahora te despido porque tío, tú no vienes a mí a escupirme a la cara", ha resuelto el rostro de Cuatro, que no ha podido finalizar la videollamada a tiempo para que no se escuchase el último mensaje del acampado. "Pues su cadena es colaboracionista de la muerte de Maricarmen, se lo digo así de claro", ha sentenciado el joven antes de que el espacio de Cuatro lo eliminase de pantalla.