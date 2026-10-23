Nacho Abad inflama la entrevista de Sánchez en 'La Revuelta' tras sus palabras contra RTVE desde Cuatro

Nacho Abad ha abierto 'En boca de todos' con lo que precisamente está 'en boca de todos' (valga la redundancia): la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' de David Broncano, que pulverizó todos los récords en audiencias al rozar el 34% de cuota de pantalla y los 4,4 millones de telespectadores de media.

Y como cabía esperar, el controvertido comunicador de Cuatro ha optado por la senda de la polémica, echando por tierra el tono de esa intervención y atacando fuertemente a La 1 de RTVE. "Qué tío más listo es Pedro Sánchez, hay que reconocérselo. Se va a su tele, a 'TelePedro', pero la pagamos usted y yo. Es suya, pero la pagamos todos. Es de broma", ha verbalizado de entrada con mucha retranca.

"Concretamente se va a 'La Revuelta' a echarse unas risas porque la risa es depurativa, relaja, quita el estrés...", ha continuado Nacho Abad en su modo irónico. "Y por muy afiladas y mordaces que sean las bromas, como estamos de risa, pues no pasa nada", ha valorado el presentador de 'En boca de todos' en su duro editorial desde Mediaset.

"Una entrevista a cara de perro... pero perro chihuahua", ha soltado a continuación, burlándose así de Sánchez, ya que, a su juicio, no fue valiente para enfrentarse a cuestiones incómodas. "Y mientras nos echamos unas risas, la vivienda disparada, la corrupción, el paro, Ceuta invadida...", ha criticado Abad.

Y no se ha frenado ahí. Para rematar su incendiario pronunciamiento sobre la visita de Pedro Sánchez a 'La Revuelta', Nacho Abad ha afirmado que "la entrevista demuestra lo que pasa en realidad en España, que tenemos un Gobierno de risa que está desguazando al país carcajada a carcajada". Por último, tras esa grandilocuente aseveración, ha admitido ante su público que hizo 'apagón' a TVE: "Entero no lo vi, no pude, no aguanté".