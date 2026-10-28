Nacho Abad, incapaz de seguir en 'En boca de todos' tras romper en llanto por las noticias del accidente de tren en Toledo

Este miércoles, las escaletas de todos los programas han saltado por los aires debido al grave accidente de tren que ha tenido lugar en Urda (Toledo) con el choque de un tren AVE y otro de Iryo. Un siniestro que ha dejado al menos 68 muertos y más de 100 heridos y que ha dado lugar a imágenes desgarradoras. Algo que ha derivado en que Nacho Abad se haya roto completamente en directo al acabar 'En boca de todos'.
No es nada fácil ponerse ante la pantalla en un día trágico como este en el que según van pasando los minutos van llegando noticias sobre las víctimas y en el que se van incrementando poco a poco las cifras tanto de heridos como de muertos. Por eso, este miércoles, el presentador de Cuatro ha sido incapaz de contener la emoción ante lo sucedido.
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Durante todo el programa, Nacho Abad ha tratado de conectar tanto por teléfono como a través de sus reporteros desplazados con algunos de los testigos, así como de personas que estaban en los trenes. Entre ellos, se encontraba el arquitecto Joaquín Torres, conocido por haber participado en numerosos programas de televisión como 'Sálvame', que ha relatado el horror que ha vivido en primera persona.
En otro momento dado, Nacho Abad ha conectado con Susana Díaz y justo entonces ha reconocido que estaba destrozado. "Susana, Senadora socialista, hostia, estoy roto ehhh, Susana", le ha confesado el presentador mientras trataba de contener las lágrimas. "Pues imagínate yo que hago ese trayecto todos los días y Dios quiso que me volviera anoche para volverme hoy otra vez a media mañana. ¿Cuántas veces he salido antes los martes contigo para volverme los miércoles a las 7? No hay derecho", le ha contestado la que fuera presidenta de Andalucía.
"¿Y qué le decimos a la gente, qué explicación le damos? Porque tenemos ahí a los de Adamuz que habían pasado al olvido y de repente en menos de un año tenemos esto. ¿Qué les decimos y cómo lo justificamos, qué hacemos con esta mierda?", ha preguntado el presentador. "Yo te digo lo que siento, no hay derecho que en diez meses en un país como España tengamos que vivir lo que hemos vivido, habrá que depurar responsabilidades", ha aseverado la socialista. "Yo entiendo el miedo de la gente", ha apostillado.
"¿Tú sabes el acojone que he pasado hoy? Porque los amigos te van pidiendo ayuda cuando trabajas en un medio para ver si podemos localizar a alguien. Y estábamos cagados de miedo porque teníamos a una persona conocida que estaba desaparecida y de repente nos enteramos que está viva", le ha compartido Nacho Abad. "A mí mucha gente me ha llamado porque ese era mi tren y tengo amigos comunes con Fátima Báñez", le ha contado por su parte Susana Díaz aludiendo a la ex ministra de Trabajo del PP, que se encuentra entre las víctimas mortales.
Nacho Abad rompe a llorar desconsoladamente en Cuatro
Finalmente, al concluir 'En boca de todos' y dar paso a 'Noticias Cuatro', Nacho Abad no ha aguantado más y ha roto a llorar desconsoladamente, ofreciendo una imagen realmente estremecedora. "Nos podía haber tocado a cualquiera. Si les podemos echar una mano pongamos el teléfono del programa por ahí (en pantalla). Señores, volvemos mañana a contarles más e intentando ayudar. Les dejamos con 'Noticias Cuatro' y Alba Lago", ha añadido sin poder seguir articulando palabra.
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