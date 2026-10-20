Nacho Abad frena a Antonio Naranjo en Cuatro por sus palabras sobre la Policía en las protestas de profesores: "No es necesario"

Las cargas policiales de los antidisturbios en diferentes manifestaciones como la de los profesores y estudiantes en Madrid o lo sucedido con los antifascistas que querían evitar que Vito Quiles pudiera dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona están dando mucho que hablar. Y las palabras de Antonio Naranjo en 'En boca de todos' han generado mucha controversia, llevando incluso a Nacho Abad a frenar a su colaborador.

"¿Creéis que la ultraizquierda quiere calentar las calles y que ardan antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre? Hay mucha gente que dice que sí, la gran mayoría dice que sí", les ha preguntado Nacho a sus tertulianos mientras leía lo que estaban expresando los espectadores en "X" con el hashtag oficial del programa.

Justo después, 'En boca de todos' se hacía eco del ambiente de crispación que se vivió en Barcelona con los antifascistas que no querían permitir que el ultra Vito Quiles pudiera acceder a la Universidad, que se había opuesto también a su participación. Lo ha hecho comparando las imágenes con lo vivido en los últimos días en Francia con numerosos disturbios y miles de detenidos. "¿Qué diferencia hay entre los que aquí gritan 'aquí están los antifascistas' embozados vestidos de negro con los de Francia?", se ha preguntado entonces Nacho Abad.

"Pues que esta gente no está quemando mobiliario público, esta gente no está en medio de la ciudad sino en un campus universitario. La diferencia con lo que pasa en Francia es muy grande", le ha querido aclarar el socialista Fernando Carrera. "O sea si te dan un tortazo en lugar de una puñalada...", ha tratado de cuestionarle Antonio Naranjo. "Aquí nadie ha dado ningún tortazo", le ha corregido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

"Si es que para ser antifascista no hace falta ser un fascista. Y es que estáis todos los puñeteros días hablando de fascistas y yo no he visto a ningún fascista haciendo cosas que veo todos los días hacer a los antifascistas", ha justificado Antonio Naranjo antes de que se produjera un encendido debate en el plató de 'En boca de todos' sobre si la gente que se tapa el rostro en las manifestaciones busca lío o no; con Nacho Abad llamando "delincuentes" a todos los que se ocultan la cara.

Nacho Abad corta a Antonio Naranjo y Pablo Fernández en 'En boca de todos'

Pablo Fernández y Antonio Naranjo en 'En boca de todos'

Tras ello, ha sido Antonio Naranjo el que ha dado un paso más allá generando un enfrentamiento tanto con Fernando Carrera como sobre todo con Pablo Fernández. "La puñetera realidad es que la violencia en este país siempre ha sido desde hace muchos años la de ETA amparada por Bildu", ha soltado el tertuliano. "Eso que estás diciendo es delito de odio", le ha espetado el político de Podemos.

"Pocas porras rompe la policía para toda la chusma que se le pone por delante", ha seguido diciendo Antonio Naranjo. "Eso no se puede decir, eso es una cafrada. Acaban de pegar ayer a un educador y eso que has dicho es una cafrada", le ha cortado Pablo Fernández. "Pablo, ya te hemos escuchado. Antonio no es necesario, no lo es Antonio", les ha frenado Nacho Abad. "Para mí si lo es. Con esta chusma pocas porras rompe la policía", ha vuelto a repetir Naranjo.

"¿Pero esto qué es de chusma? Tú a esta gente de ayer en Madrid no la llamas chusma delante de mí", le ha replicado Pablo Fernández sin tolerar los insultos de su compañero. "Que está hablando de lo de Barcelona, no de lo de Madrid", le han matizado al político de Podemos. "Esa chusma de ahí y si no se lo llamas tú también eres como ellos", ha añadido Naranjo. "La chusma es gente como tú que le está llamando chusma a esa gente", le ha encarado Pablo Fernández.

"Si tu concepto de chusma es los que estamos con la policía en lugar de con los encapuchados, pues encantado de ser chusma", ha aseverado el también presentador de Telemadrid. "Que digas que pocas porras se rompen en España cuando hemos visto que ayer se daban porrazos a la gente que se estaba manifestando por la educación pública es una salvajada", le ha insistido el político a su compañero.