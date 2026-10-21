Nacho Abad expulsa de 'En boca de todos' a un conocido rostro y pide su veto en Cuatro a la dirección: "No te quiero ver nunca más"

Nacho Abad ha protagonizado un fuerte desencuentro con Pepe, el mediático activista de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid al convertirse en un rostro habitual de los programas de televisión. Este miércoles, el susodicho ha participado en 'En boca de todos' después del enganchón con Aldo Comas, al que llamó "cocainómano", en 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat veinticuatro horas antes.

En este caso, el programa matinal de Cuatro ha conectado con la acampada para dar cobertura a las protestas por la visita de Milei, el presidente de Argentina, a Madrid. A través de pancartas y cánticos, los manifestantes por la crisis de la vivienda han querido trasladar el mensaje de que "no es bienvenido" en nuestro país.

Pues bien, la conexión de 'En boca de todos' con Pepe ha derivado en ataques cruzados. "Por vuestra culpa está el país como está, que el PP y el PSOE son la misma mierda porque habéis dejado el país hecho unos zorros, lleno de corrupción y de destrucción. Habéis destruido el país socialmente y habéis matado a Maricarmen. Vosotros la habéis matado", ha clamado Pepe a bocajarro, dirigiéndose especialmente a Andrea Levy, colaboradora del formato.

"¿Pero quién te crees que eres?", le ha contestado la política del PP. "Soy el pueblo y tú no eres el pueblo, eres una vendida", ha añadido sin rodeos el entrevistado. "Yo no voy a permitir que digas barbaridades. Así que argumenta. Aquí ni peinetas ni cocaína ni chorradas del estilo voy a permitir. Te lo digo en serio", le ha advertido Nacho Abad en alusión indirecta a lo que sucedió este martes en 'El Tiempo Justo' de Telecinco.

"Pero tú puedes decir otras cosas, ¿no, Macho Abad?", ha replicado sin rubor el activista, que ha rebautizado al presentador con ese calificativo que se emplea en redes sociales con frecuencia para atacarle. "¿Me has llamado Macho Abad?", ha reaccionado el periodista, visiblemente descolocado con esta inesperada embestida. "¿Y por qué exactamente?", le ha encarado.

"Hombre, porque tú vas de machito por la vida. Vas con una actitud de soberbio que no puedes ni con ella. Que te conocen de sobra en el medio y, si no, pregúntale a Esther Yáñez. ¿Quién es? ¿Te lo recuerdo?", ha soltado Pepe, citando a una reportera que dejó 'En boca de todos' para emprender nuevos proyectos en RTVE ('Malas Lenguas' y 'Directo al grano') y deslizando cosas serias en las que, si bien, no ha entrado.

Por su parte, Nacho Abad ha sido tajante: "Te voy a recomendar dos cosas. La primera, un poquito de educación. Yo a ti no te he faltado al respeto y tú a mí sí". "¿Vosotros tenéis educación todos los días?", ha contestado el invitado. "Yo trato de tener educación, me la enseñó mi madre. Me llamas Macho Abad sin que yo a ti te haya hecho nada ni te haya provocado en ningún sentido. La educación y la elegancia son un concepto básico. Yo seré el más malo de los malos pero no me faltes al respeto. Si yo no lo hago, no lo hagas tú", ha aseverado el comunicador de Mediaset.

Acto seguido, Andrea Levy le ha llamado "mamarracho", y eso ha vuelto a incendiar la conexión. "Que me ha llamado asesina. O se va él o me voy yo", ha avisado la colaboradora, dando un ultimátum a Nacho. "Se va a ir él pero vete tú también. A mí no me amenazas. Andrea, tú no vienes a amenazarme en mi programa. Tómate una tila", ha sentenciado Abad, tremendamente exaltado.

Segundos más tarde, Pepe también ha atacado a Antonio Naranjo, señalando en directo su "sueldazo en Telemadrid" a costa de los madrileños. Y estas palabras han sido la gota que ha colmado el vaso, llevando a Nacho Abad a expulsarle: "Joder, macho. Hasta luego. Fuera. Es un faltón. Pepe que se vaya a los programas a los que les gustan los faltones. Hemos terminado. No te quiero ver nunca más. En mi programa no estás más".

En ese sentido, el también criminólogo se ha dirigido a la dirección de 'En boca de todos' para imponer un cordón sanitario al activista en cuestión. "No quiero a Pepe nunca más, no se le entrevista nunca más aquí. Para que me llame 'Macho Abad' e insulte a la gente, pues no lo quiero", ha zanjado alto y claro.