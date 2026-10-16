Nacho Abad, en boca de todos por un desliz en Cuatro que desmonta la ideología política defendida en el programa

Si bien en los últimos meses un sector de la audiencia ha señalado el sesgo ideológico que, a su juicio, ha impregnado los contenidos de 'En boca de todos', incluidos varios colaboradores que han apuntado directamente a Nacho Abad por "dar prioridad" al relato de la derecha, el presentador siempre ha defendido su posición de "centro moderado" para abordar la actualidad. Sin embargo, el espectro ideológico del magacín de Cuatro ha quedado al descubierto por un desliz del periodista.

El presentador se encontraba cargando contra Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, por haber rechazado su invitación a acudir al espacio de Cuatro. "El delegado del Gobierno nos odia", ha llegado a denunciar el periodista, retomando su tono crítico contra la predisposición del Gobierno central a conceder entrevistas en espacios de TVE y otros medios mientras, según él, cierran la puerta a visitar 'En boca de todos'.

Nacho Abad carga contra el delegado del Gobierno y termina confesando la tendencia política de su programa: "Entra en medios de izquierda, pero en los de derecha"

Ha sido entonces cuando un traspiés de Nacho Abad ha confirmado las acusaciones que muchos lanzan contra su espacio. "Es tan plural que entra en medios de izquierda, pero en los de derecha ya no tiene...", ha señalado sin saber cómo continuar, consciente de su lapsus y de cómo había definido, por ende, 'En boca de todos' como un espacio de actualidad más afín a la ideología representada por los partidos de la derecha española.

“El delegado del Gobierno nos odia. Entra en medios de izquierdas pero en los de derecha no tiene…”



*se da cuenta de lo que acaba de decir*



Nacho Abad, el que iba de centro, admitiendo que su programa es de DERECHAS 🤣😂 pic.twitter.com/L4NCAkqFO2 — BĒR (@BernarGM) October 14, 2026

"No tiene agallas para ir a defender ahí", ha terminado resolviendo el presentador de Cuatro sin extender su carga pública contra el delegado del Gobierno. Una "confesión" que pone en entredicho las numerosas ocasiones en las que el presentador se ha plantado contra colaboradores e invitados en conexiones en directo que le han recriminado favorecer a la derecha y extrema derecha con su altavoz al poner el foco en desinformación y debates sesgados.

Sin ir más lejos, durante una de sus últimas conexiones con la Puerta del Sol, Nacho Abad se refirió a su circunscripción ideológica generando todo un debate con su interlocutora, una de las manifestantes por la vivienda. "¿Lo ves cómo la extrema izquierda y el centro moderado podemos tener cosas en común? El Atlético de Madrid", apuntó el presentador dejando algo extrañada a la periodista y politóloga Alejandra Martínez.

"Yo soy extrema izquierda, pero que tú seas centro moderado, Nacho, sí que está a debate. Pregúntale a ChatGPT", sugirió la joven dando a entender que su discurso y los contenidos de su programa se enmarcaban más en los valores e ideas promovidos por la derecha. "El periodista y criminólogo tal no se define públicamente bajo ninguna etiqueta partidista y asegura tener un pensamiento independiente, aunque gran parte de la audiencia y sectores de la izquierda lo sitúan en la órbita de la derecha... incluso de la extrema derecha", recitó el propio presentador tras preguntar a la IA en directo.