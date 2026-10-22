Movistar Plus desvela la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Celeste' con Carmen Machi y adelanta su tráiler

Tras fijar el estreno de 'Matar a un oso', su nueva serie basada en un caso real con Eduard Fernández como protagonista para el próximo 10 de diciembre; Movistar Plus ha sorprendido este jueves al anunciar la fecha en la que verá la luz la esperada segunda temporada de 'Celeste', la serie protagonizada por Carmen Machi.

La serie que ganó el Premio Feroz y el Premio Ondas a Mejor Serie de Comedia con su primera temporada regresará a Movistar Plus con sus nuevos capítulos el próximo 19 de noviembre. Además, ha aprovechado para lanzar su teaser tráiler y su teaser póster antes de su première el próximo 26 de octubre en el festival Serielizados de Barcelona.

Tras la investigación que llevó a la inspectora Sara Santano (Carmen Machi) a enfrentarse a la cantante mexicana Celeste en la primera temporada, la protagonista vuelve con una nueva misión que permitirá conocer el origen de la historia de la inspectora. La serie retrocede tres años para descubrir el caso que cambió para siempre su carrera profesional y personal.

Carmen Machi, distinguida este año con el Premio Nacional de Cinematografía, vuelve a ponerse en la piel de Sara Santano, la inspectora de Hacienda que, tras enfrentarse a una gran estrella de la música latina en la primera temporada, se embarca ahora en una nueva investigación, centrada en un famoso futbolista.

Junto a la actriz, el reparto de la segunda temporada de 'Celeste' está encabezado por los actores Carlos Blanco ('El caso Asunta'), Pol López ('Nos vemos en otra vida'), Antonio Durán 'Morris' ('Animal'), Aixa Villagrán ('La chica de nieve'), Lucas Velasco ('El Internado: las cumbres'), Cumelén Sanz y Carlos Lorenzo ('Las hijas de la criada'), entre otros.

Diego San José firma los guiones de esta nueva entrega junto a Oriol Puig y Fernando Delgado-Hierro con la colaboración de Daniel Castro, mientras que Elena Trapé se sitúa de nuevo al frente de la dirección de los seis episodios.

Así será la segunda temporada de 'Celeste'

Los superhéroes siempre tienen un origen. Los inspectores de Hacienda, también. Tres años antes de enfrentarse a la cantante mexicana Celeste, Sara Santano vivió una inspección que la cambió para siempre. Todo empieza cuando Sara decide ir a por Bautista «El Chivo» Figueroa, delantero del Madrid y uno de los hombres más admirados de España.

El argentino lo tiene todo: infinidad de seguidores, una novia perfecta y una estructura societaria diseñada para hacer desaparecer casi veinte millones de euros en derechos de imagen. O eso pensaba él. Para hacer caer al mayor goleador del equipo blanco, Sara tendrá que aliarse con Valentín Valero, un inspector colchonero dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar esos veinte millones. Y, de paso, vengar a su equipo. Pero si perseguir a un defraudador es difícil, perseguir a un ídolo es casi imposible.