Movimientos en RTVE: La 1 alarga 'Directo al grano', retira 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y desplaza 'Malas Lenguas' hoy

'La Promesa' y 'Valle Salvaje' pausarán sus emisiones en La 1 de RTVE hoy viernes 23 de octubre con motivo de la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias 2026. Este cambio de programación llevará implícito un reajuste que supondrá una ampliación de la duración de 'Directo al grano' con Marta Flich y Martín Barreiro.

La ceremonia se ofrecerá en directo desde el Teatro Campoamor de Oviedo a partir de las 18:15 horas. La cobertura, que acogerá los clásicos discursos del rey Felipe VI y la princesa Leonor y la entrega de galardones ante representantes del mundo de la cultura, la ciencia y el deporte, se prolongará hasta las 20:15 horas.

Así, implicará la cancelación de las ficciones diarias al coincidir de lleno con su franja de emisión. Por tanto, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' emitieron su último capítulo de la semana ayer jueves 22. No obstante, este evento marcado en rojo en el calendario también tendrá una cierta incidencia en otros formatos regulares de la tarde de La 1 de TVE.

En cuanto a 'Directo al grano', se alargará una media hora más de lo habitual, finalizando a las 18:15 y no a las 17:45 horas. Por su parte, 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa verá retrasada su hora de inicio: arrancará a las 20:15 en lugar de hacerlo a las 19:50 horas y se tratará de una versión muy reducida de apenas veinte minutos de duración, pues a las 20:35 cederá el testigo a 'Aquí la Tierra'.

Así las cosas, RTVE, con el trabajo del área de informativos, se volcará un año más con un acontecimiento mítico como los Premios de Asturias, que suele otorgar satisfactorios resultados de audiencia al canal estatal. Sin ir más lejos, en la edición de 2025, la última referencia que tenemos, promedió un destacado 13,2% de cuota de pantalla y congregó a 931.000 espectadores de media.

Así queda la programación vespertina de La 1 hoy viernes: