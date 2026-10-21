Mónica García emite un comunicado pidiendo perdón al equipo de 'El Intermedio' por su espantada: "Debo una explicación"

'El Intermedio' no dudó en hacerse eco este lunes de la carrera que Mónica García protagonizó ante sus cámaras evitando responder a Isma Juárez durante el acto de lanzamiento de Frente Amplio. La ministra de Sanidad se ha dirigido al reportero de La Sexta con una explicación sobre su desplate y sus más sinceras disculpas por no haber sacado tiempo para contestar las preguntas del programa.

"Ya ni la izquierda hace caso a Isma Juarez. Si es que al final solo pueden hablar con Almeida...", bromeaba 'El Intermedio' en redes este lunes recuperando la escena en la que el colaborador del programa preguntaba a García sobre la diferencia "entre el Frente Amplio y Sumar" mientras esta comenzaba a correr dejando atrás las cámaras pidiendo al reportero que no le siguiese.

Mónica García se disculpa con Isma Juarez y 'El Intermedio': "Sabes que siempre me paro"

Y tras el revuelo generado por estas imágenes, Mónica García ha tomado sus redes sociales con un comunicado. "Te debo una explicación. Sabes que siempre me paro y que a veces hasta he puesto voz de pitufo por ti", ha comenzado señalado la titular en su perfil de X, dirigiéndose directamente a Isma Juarez y recordando la buena relación que ha mantenido siempre con el espacio de La Sexta.

Hola @IsmaJuarez, te debo una explicación 🫶🏻

Sabes que siempre me paro y que a veces hasta he puesto voz de pitufo por ti.

El sábado se me solapó la agenda. Estaba en el acto de lanzamiento de @Frente_Amplio_ y salí corriendo en cuanto terminó para llegar al Pride Positivo que… https://t.co/FgxFUIelnh — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 20, 2026

"El sábado se me solapó la agenda. Estaba en el acto de lanzamiento de Frente Amplio y salí corriendo en cuanto terminó para llegar al Pride Positivo que organiza CESIDA todos los años", ha continuado exponiendo la ministra de Sanidad, aclarando el motivo tras su carrera y excusándose ante el programa de La Sexta por su huida.

Así, ha insistido en la importancia de este segundo evento al que llegaba tarde tras asistir a la presentación del nuevo proyecto de coalición para estas elecciones generales. "No podía perdérmelo porque no me lo pierdo nunca y sigue siendo muy necesario seguir rompiendo el estigma de las personas con VIH", ha señalado Mónica García.

"En cualquier caso, me alegra haberte hecho oxigenar los pulmones. Te reto otro día a hacer toda la entrevista corriendo", ha añadido la titular, que ha recibido rápidamente una respuesta del reportero de 'El Intermedio'. "Recogemos el guante del running, aunque me temo que tendremos que esperar un tiempo porque ahora mismo no sé si voy a poder seguir ese ritmo. ¡Mañana mismo empiezo a entrenar!", ha contestado Isma Juarez.