Miguel Bernardeau habla alto y claro en RTVE del precio que está pagando por 'La Bola Negra' y lo que piensa de la juventud actual

'La bola negra' está arrasando en los cines. La película de los Javis, que representará a España en los Óscar, recaudó 1,3 millones de euros en su estreno, logrando así el segundo mejor día de estreno de una película española en una década, solo por detrás de 'Torrente, presidente'. Uno de sus protagonistas, Miguel Bernardeau, acudió este martes 6 de octubre a 'Al cielo con ella', el programa de Henar Álvarez en La 1 de TVE.

La presentadora no dudó en felicitar al actor por su trabajo en el filme, y reconoció que "hacía mucho tiempo que no me quedaba pensando tanto en una película después de verla. Me encantó". A raíz de esto, el hijo de Ana Duato reveló que había ido solo al cine, camuflado, para conocer la reacción del público: "La gente aplaudió, me daba curiosidad mirar sus caras".

Miguel Bernardeau, que interpreta a Rafael Rodríguez Rapún, el último amante de Federico García Loca antes de que le asesinaran, explicó que el rodaje de la película fue "precioso e intenso", incluso lloró junto a los Javis. "Siento que la película tiene eco en nosotros, la gente joven va al cine, habla de Federico, cuenta con tres personajes homosexuales y protagonistas, es antibelicista, remueve, toca un tema histórico, pero es actual", recalca. Henar Álvarez quiso conocer cómo fue el casting, a lo que su invitado contestó que a él le fue "como el culo". De hecho, llegó a pensar que "había perdido el papel de mi vida".

Sin embargo, encandiló a Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes decidieron darle el papel que le podría llevar hasta la alfombra roja de los Óscar. Y, pese a que tanto la cinta como su personaje han gustado mucho al público, en sus redes sociales también ha recibido mensajes de odio, como así le confesó a Henar Álvarez: "Me escriben 'acabo de ver la película, ¡arriba España hijo de la gran puta!'". Aunque la presentadora se quedó impactada, Miguel Bernardeau dejó claro que a él no le afectan: "Me parece tan extremo, que me da igual".

Miguel Bernardeau se muestra preocupado por la situación política actual

En una de las escenas de 'La bola negra', Miguel Bernardeau muestra sus partes íntimas en un desnudo integral. Por eso la conductora de 'Al cielo con ella' no dudó en preguntarle si había utilizado alguna "prótesis". Aunque su invitado contestó en un primer momento que "no", finalmente reconoció que "sí", que cuando aparece con heridas había "prótesis". Aunque confesó que le "molesta un poco" que le pregunten de forma generalizada si han utilizado "prótesis" para su personaje, ya que hay "un gran trabajo en la película" como para que la gente se centre solo en eso.

También se sinceró sobre la posibilidad de acudir a los Óscar. De ser así, reconoció que le "gustaría dar un abrazo a Martin Scorsese y Meryl Streep". Si bien prefiere ser cauto: "No tengo ni idea de lo que va a pasar. Lo que si sé es que los Javis son muy inteligentes, harán todo lo que puedan para que llegue Federico a los putos Oscars".

Otro de los temas en que ahondó la presentadora fue en la situación política en España, un día después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Miguel Bernardeau se mostró muy preocupado: "Lo veo jodido, creo que los jóvenes no se pueden permitir una vivienda, que estemos renunciando a esos derechos básicos, me parece una barbaridad. Es importante la movilización, porque llevamos mucho tiempo con esto ya. Así como es importante que se pueda hablar también desde el privilegio". Para finalizar, el intérprete quiso mandar un abrazo a quienes están acampanados en la Puerta del Sol.