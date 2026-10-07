Mercedes Milá dice sin pelos en la lengua qué le parece la vuelta de Belén Esteban a Telecinco y se posiciona ante las elecciones

Mercedes Milá acudió este martes a la gala de la segunda edición de los Celebrity Pets Awards para recoger junto a su perro Scott el premio a la Lealtad. Y durante el photocall, al atender a las preguntas de Europa Press y Gtres no se cortó nada al hablar sobre lo que piensa del adelanto electoral, de la acampada de Sol y a quién votará en las próximas elecciones.

"Yo me lo temía porque tal y como estaban yendo las cosas tanto en vivienda como en Ceuta parecía que la situación era bastante límite. Y además con la actitud de Junts en el Parlamento era imposible sacar adelante nada", empieza diciendo la presentadora al preguntarle por cómo ha vivido ella el anuncio del adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

Pero además, una vez más, Mercedes Milá no ha dudado en sacar la cara por el presidente del Gobierno como ya ha hecho en numerosas ocasiones. "Deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho", recalca la periodista muy orgullosa de lo que ha hecho el ejecutivo en esta legislatura.

Al ser preguntada por la acampada de Sol y la lucha por los derechos de una vivienda digna, Mercedes Milá es muy clara y rotunda. "Es que hasta que no se aclare la situación y se pongan las cosas en su sitio seguirán allí y lo han hecho muy bien porque estas elecciones que vienen las han provocado los que están en la Puerta del Sol pidiendo a gritos una vivienda", sentencia.

La presentadora de televisión Mercedes Milá desea de corazón que Pedro Sánchez gane las próximas elecciones.



Somos más, no dejaremos que la ultraderecha se haga con España. pic.twitter.com/yXcm8rLCkY — Muro Antifascista (@muroantifa) October 7, 2026

Mercedes Milá confirma la renovación de 'Me meto en un jardín' en RTVE y habla de la vuelta de Belén Esteban a Telecinco

Por otro lado, Mercedes Milá también ha aprovechado para confirmar que seguirá ligada a RTVE con una nueva temporada de 'Me meto en un jardín'. "Hicimos la temporada pasada un programa de entrevistas que era 'Me meto en un jardín' y ahora nos han vuelto a firmar otra temporada, con lo cual estoy muy contenta", confiesa.

Una renovación que llega después del buen éxito que tuvo 'Me meto en un jardín' en su estreno en La 2 tras marcar un gran 4,6% de share y 505.000 espectadores. Unos datos que permitieron que el espacio producido por Zanskar Producciones ('Planeta Calleja') cerrara la primera temporada en torno al 4% de media y casi 400.000 espectadores.

"Yo hay a mucha gente que metería en jardines. A mucha gente le haría una entrevista tan libre como todas las que hemos hecho. El problema de las entrevistas es que te las condicionan y te dicen esto sí, esto no. Yo por ejemplo le haría una entrevista al emérito, pero estaría muy condicionada. A mí me parece que es la persona que más tiene que hablar en España, es el que está más callado y el que más cosas tiene que decir", añade al preguntarle por a quién le gustaría entrevistar.

Por último, sobre la vuelta de Belén Esteban a Telecinco, Mercedes Milá se ha limitado a decir que "es sorprendente como entran en Telecinco todos los que han estado fuera". "Yo no la he visto, pero me alegro muchísimo de que vuelva a Telecinco y de que esté contenta allí", añade.