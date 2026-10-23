Mediaset anuncia la organización del cara a cara de Sánchez y Feijóo tras la propuesta del PSOE y Atresmedia y RTVE quedan fuera de juego

El PSOE ha respondido este jueves a las propuestas enviadas por RTVE, Atresmedia y Mediaset para organizar diferentes formatos de debate con los principales candidatos a presidir el Gobierno de España.

A través de un comunicado, Ferraz ha manifestado su postura, aceptando un cara a cara de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo el 16 de noviembre en las cadenas privadas, pero emplazando a Mediaset y Atresmedia a alcanzar un acuerdo organizativo. Por otro lado, también se ha abogado por que el debate a cuatro se celebre en RTVE el 26 de noviembre, presionando así al PP, que ha impuesto un cordón sanitario a la corporación pública y ha declinado cualquier participación de su presidente.

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Así, desde el PSOE han querido dejar claro que "no va a vetar a ninguna cadena privada" de igual forma que no va "a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública". Por eso, la contestación de la formación socialista ha venido a ser una especie de ultimátum hacia el PP de Feijóo, exigiendo el debate a cuatro en TVE a cambio de ceder al careo en los grupos de titularidad privada.

Respecto a ese cara a cara, el partido ha evitado mojarse sobre si debía ser en Atresmedia o Mediaset o en las dos compañías audiovisuales conjuntamente. En ese sentido, el PSOE asegura que ni elegirá ni vetará a ningún grupo mediático para no mostrar partidismos. Por ello, lo que ha solicitado es que estos encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para el resto de cadenas como ya se ha comprometido a hacer RTVE.

Sin embargo, esta postura colocaba en un gran dilema a Atresmedia y Mediaset, pues, por motivos obvios, resultaba prácticamente inviable que alcanzaran una alianza para la realización del debate a dos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pues bien, ante esa disyuntiva, ha habido respuesta a través de los servicios informativos de ambas televisiones.

Mediaset: "Desde esta casa ya estamos trabajando para concretar con ambas formaciones los detalles de ese evento porque fue la primera televisión en solicitar el encuentro"

En el caso de Mediaset, Ángeles Blanco ha dado por hecho que dicho cara a cara se organizará en Telecinco y Cuatro con el siguiente comunicado en 'Informativos Telecinco': "El PSOE se ha mostrado dispuesto a celebrar un cara a cara entre Sánchez y Feijóo el lunes 16 de noviembre. Esa misma fecha ya fue aceptada por el PP para celebrar el cara a cara aquí en Mediaset. Por lo tanto, desde esta casa ya estamos trabajando para concretar con ambas formaciones los detalles de ese evento que estará moderado por Carlos Franganillo y Alba Lago, porque Mediaset fue la primera televisión en solicitar este encuentro". Es decir, el grupo italiano se atribuye así esta cita crucial de cara al 29-N al ser el primero en lanzar la proposición frente a RTVE y Atresmedia.

Cara a Cara 16N



Tras confirmar el PP que acepta celebrar el 16 de noviembre, en Mediaset España el Cara a Cara entre los dos principales candidatos a presidir el Gobierno , y al conocerse hoy la aceptación por parte del PSOE de acudir a un Cara a Cara en esa misma fecha,… pic.twitter.com/GVdO9hFmCM — Mediaset España (@mediasetcom) October 22, 2026

Mientras tanto, Atresmedia se ha pronunciado también por boca de Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias', asegurando que mantiene su oferta inicial: "El PSOE ha trasladado hoy su intención de celebrar un debate a cuatro en RTVE y un cara a cara en la televisión privada. El PP está dispuesto a participar en un cara a cara y mantiene su compromiso de un debate a cuatro aquí en Atresmedia, pero rechaza que tenga lugar en la tele pública. Atresmedia lo que hace seguro es mantener su oferta para organizar ambos encuentros: el cara a cara y el debate a cuatro entre los principales candidatos".

Sin embargo, ante la organización ya oficializada por Mediaset, la compañía Atresmedia no optaría a este formato de debate que también propuso y quedaría fuera de juego. Eso sí, Antena 3 y La Sexta podrían seguir aspirando al debate entre los cuatro grandes partidos que concurren a los comicios del próximo 29 de noviembre.