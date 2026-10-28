Mediaset pone en marcha 'En el nombre de Miguel', un documental sobre la caída de ETA con cientos de archivos audiovisuales inéditos

El secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco cumplirá 30 años el próximo 2027. Por ello, en los últimos tiempos, se han puesto en marcha diferentes docuseries y películas. Netflix estrenó el pasado mes de julio 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', un documental que dirigió Jon Sistiaga. Ahora, es Mediaset quien ha anunciado la puesta en marcha de otro trabajo audiovisual sobre este impactante suceso que supuso un antes y un después en la lucha contra ETA.

Así, el grupo ha comenzado la producción de 'En el nombre de Miguel: Así derrotamos a ETA' basado en el asesinato de Miguel Ángel Blanco y cómo a partir de entonces un grupo de policías nacionales y guardias civiles se pusieron manos a la obra para acabar con la banda terrorista. La narración de cómo estos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lograron capturar a la cúpula etarra y desarticular a la banda terrorista es el eje central de este proyecto.

El documental de tres episodios, producido en colaboración con Onza ('Fuera de cobertura', 'Vulnerables'), narra la derrota de la organización terrorista a través de las personas que lo hicieron posible sobre el terreno: los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se jugaron la vida en arriesgados seguimientos y peligrosas investigaciones en primera línea a lo largo de más de una década, hasta que el 20 de octubre de 2011 ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, marcando un punto de inflexión en la historia reciente de España.

'En el nombre de Miguel: Así derrotamos a ETA' contará con cientos de archivos audiovisuales grabados por los propios agentes, muchos de ellos inéditos, para relatar cómo se llevaron a cabo las labores de vigilancia y las operaciones policiales clave que derivaron en las detenciones de máximos dirigentes etarras como Kantauri, Txapote, Olarra Guridi, Susper, Thierry o Txeroki.

Operación a operación y golpe tras golpe, las diferentes acciones policiales fueron descabezando a la cúpula de ETA, sumiendo a la banda en una peligrosa espiral de autoritarismo, desconfianza y enfrentamiento añaden desde Mediaset en la nota de prensa con la que ha comunicado la puesta en marcha de este reportaje especial.

'En el nombre de Miguel: Así derrotamos a ETA' está creado por Daniel Campos, periodista, escritor y exdirector de Comunicación del Ministerio del Interior; mientras que el periodista Tomás Ocaña, cuya labor de investigación ha sido galardonada con tres Premios Emmy y un prestigioso Peabody Award en 2013, es el showrunner y director de este documental que se adentra en un viaje de 15 años para rendir tributo al titánico trabajo de los hombres y mujeres que con su esfuerzo, arrojo y compromiso lograron acabar con el terrorismo de ETA.

Telecinco Cinema graba también una película sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Por el momento, se desconoce cuándo verá la luz este documental y en qué cadena se emitirá. Cabe señalar que Mediaset también ha comenzado el rodaje a través de Telecinco Cinema de 'El hijo de todos', largometraje de ficción inspirado en ese secuestro y asesinato de Blanco y contado desde una perspectiva hasta ahora poco explorada en el cine, la de su familia.

A través de la mirada de ésta, la película reconstruye dos días marcados por la angustia, la incertidumbre y la esperanza, durante los cuales millones de personas salieron a la calle para reclamar su liberación.

Álvaro Brechner, director de 'La noche de 12 años', se pone al frente de la película, que cuenta con Pol Monen, nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por 'Amar', en el papel de Miguel Ángel Blanco; Laia Manzanares ('La desconocida'), que interpreta a su hermana, Mari Mar Blanco; María Botto, que da vida a su madre, Consuelo Garrido; José Luis García Pérez, que encarna a su padre, Miguel Blanco; y Asier Etxeandia, en el papel de Carlos Tororika, alcalde de Ermua en aquel momento.

El guion, firmado por Eduard Sola (Goya 2025 al Mejor Guion Original) y Juma Fodde, es el resultado de un exhaustivo trabajo de documentación, que ha contado con numerosos testimonios de personas que vivieron de cerca aquellos acontecimientos.