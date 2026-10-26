Mediaset, obligada a relevar in extremis a Sandra Barneda en 'Supervivientes' con Jorge Javier y Carmen Borrego como presentadores

Como cada domingo, este 25 de noviembre Sandra Barneda se tendría que haber puesto al frente de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'. Sin embargo, minutos antes de arrancar la emisión de la gala la presentadora se sintió indispuesta, motivo por el cual tuvo que hacerse cargo Carmen Borrego.

Al ser algo que no estaba previsto, Mediaset tuvo que buscar una rápida solución, así es que llamó a Jorge Javier Vázquez, presentador de la gala de los jueves y de la gala de 'Tierra de Nadie' los martes, para que se pusiera al frente dele programa dominical. Pero antes de la llegada del catalán, durante la primera media hora que se emite en Mediaset Infinity, fue Carmen Borrego la que tomó las riendas del espacio.

"Como verán, no soy Sandra Barneda. Nuestra compañera se ha sentido indispuesta un rato antes de estar aquí, pero que nadie se preocupe porque está bien", empezó diciendo la hermana de Terelu Campos, tranquilizando así a la audiencia. "Me han dicho: 'Carmen, esta semana que cumples 60 años, venga, a presentar por primera vez'", bromeó la colaboradora desde el centro del plató, entre los aplausos y los vítores del público presente.

Esto no ha sido IA, ha sido fantasÍA 😂💕 Esperamos que @SandraBarneda tenga una pronta recuperación, te mandamos un abrazo 🫂💘 🏝️ #ConexiónHonduras7 🔵 https://t.co/D7SZKBM0aJ https://t.co/PAhrIHd7DK — Telecinco (@telecincoes) October 25, 2026

"Espero que después de lo que hemos visto no me corten el pelo, no me afeiten, no me depilen… y gracias a Dios estoy acompañada por estos grandísimos profesionales", confesó Carmen Borrego, pasando a presentar a los colaboradores del programa y a los defensores de los concursantes.

Jorge Javier Vázquez sustituyó a Sandra Barneda al frente de la gala en Telecinco

La labor de la hija de María Teresa Campos como presentadora finalizó a las 22:00 horas, cuando dio comienza la gala en Telecinco. Jorge Javier hizo acto de presencia para sorpresa de la audiencia que no había visto lo ocurrido en Mediaset Infinity. El presentador también quiso mandar un cariñoso saludo a su compañera: "Antes de nada, quiero enviarle un saludo a mi compañera y amiga Sandra Barneda, que se encuentra indispuesta y no puede presentar este domingo. ¡Sandra, recupérate pronto! Un beso muy fuerte desde tu programa".

La gala estuvo marcada, además de por este inesperado cambio de presentadores, por la famosa 'Mesa de las Tentaciones', que llevó a varios concursantes a aceptar cambios drásticos de imagen a cambio de comida, noticias de sus familiares o conversaciones con sus seres queridos. Yola Berrocal, por ejemplo, aceptó raparse el pelo a cambio de una exquisita tarta de chocolate, chorizo y un contacto con su familia.

Omar Sánchez, por su parte, decidió raparse media cabeza y media barba, así como una depilación, a cambio de comida y un vídeo de su abuela. Mientras que a Ivana Icardi le cortaron 25 centímetros de pelo, tiñéndoselo de negro para recibir un mensaje de su hija. Por último, Asraf Beno aceptó una nueva imagen con cresta, sin barba y con parte del cuerpo depilado con el fin de poder hablar con su mujer, Isa Pantoja.