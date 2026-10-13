Mediaset falla en audiencias con su cambio de estrategia en el 12-O: 'El programa de Ana Rosa' y 'En boca de todos' pinchan frente a TVE

El grupo Mediaset dio un giro de 180 grados a su estrategia de programación, tanto en Cuatro como en Telecinco, y mantuvo la oferta regular en la franja matinal pese al festivo del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

Así, 'En boca de todos', 'La mirada crítica', 'El programa de AR' y 'El Tiempo Justo' conservaron su presencia en la parrilla a diferencia de 'Espejo Público' o 'Al rojo vivo' en Antena 3 y La Sexta, que, como es habitual, ofrecieron una oferta propia del fin de semana. De hecho, en el caso del formato de Ana Rosa Quintana (conducido esta vez por Jano Mecha) hablamos de que se emitió un 12-O por primera vez en su historia.

Sin embargo, este movimiento resultó fallido en términos de audiencia. En una mañana dominada por La 1 de RTVE, la cadena en la que históricamente se sigue el desfile militar y los actos que le rodean, los matinales de Telecinco y Cuatro no tuvieron opciones y anotaron resultados realmente pobres.

'En boca de todos', con Nacho Abad al frente, se conformó con un 6% de cuota de pantalla para el tramo principal de la emisión, que se tradujo en 330.000 telespectadores de media. Antes, el bloque previo, se quedó en un 4% y 135.000. Se trata de un dato muy maltrecho para cómo está rindiendo el formato de un tiempo a esta parte, con cifras que regularmente rebasan el doble dígito y que muchos días sobrepasan el 11% de share.

En el caso de Telecinco, todos sus matinales tropezaron: 'La mirada crítica' obtuvo un 7,2% y 72.000 seguidores, 'El programa de Ana Rosa' (sin Ana Rosa) promedió un 6,2% y 225.000 y 'El Tiempo Justo' alargó una mañana negra con un 6,1% y 392.000. Si bien, hay que puntualizar que 'Vamos a ver' no se emitió.

Todas estas cifras contrastan sobremanera con las cosechadas por La 1 de TVE, que vivió una mañana histórica con el récord de la retransmisión del acto central del 12-O y con los resultados que alcanzaron 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' por delante y por detrás.

El espacio matinal presentado por Silvia Intxaurrondo anotó un 24,9% de share, el informativo especial con Xabier Fortes se disparó a un 44,2% (máximo en cuota desde el año 2009) y el magacín de Jesús Cintora puso el broche con un 21,6% (récord de temporada).

Así, la brecha entre TVE y Mediaset en la franja de la mañana fue abismal: con un 35,7% para La 1 frente al 6,2% de Telecinco y el 5,4% de Cuatro. Y eso no es todo: el mal rendimiento de todos sus matinales propició que Cuatro acabara dando el sorpasso a Telecinco en el cómputo global de la jornada con un 7,8% y 7,6% respectivamente.