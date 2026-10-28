Telecinco ha decidido cambiar de forma drástica su programación prevista para este miércoles 28 de octubre con motivo del grave accidente de tren que ha ocurrido en Urda (Toledo) tras el choque de dos trenes de Ave e Iryo con decenas de muertos y más de un centenar de heridos. La cadena ha alterado tanto sus mañanas como tardes y parte de su parrilla nocturna.

Por la mañana, la cadena de Mediaset ha optado por alargar la duración de 'El programa de Ana Rosa' hasta las 13:25 horas dando el relevo a 'Vamos a ver' con Patricia Pardo. Con ello, el programa que conduce Ana Rosa Quintana ha ocupado la franja habitual de 'El tiempo justo'.

Precisamente, el programa que presenta Joaquín Prat también ha sufrido un cambio sustancial. Y es que Telecinco anunciado que traslada el formato de nuevo a la tarde para cubrir la última hora en directo. De este modo, el espacio producido por Unicorn Content ha tomado el relevo de 'La tarde se mueve' con Ion Aramendi y 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez.

En principio, 'Rueda la letra' con Carlos Sobera y '¡Allá tú!' con Juanra Bonet sí que se ofrecerán con total normalidad en sus horarios. Será a partir de las 21:00 horas cuando 'Informativos Telecinco' siga informando de todo lo acontecido en este gravísimo siniestro ferroviario con Carlos Franganillo desde el plató y Ángeles Blanco como enviada especial a la zona del incidente.

Después, Telecinco avanza que suprimirá la emisión de 'First Dates' en su access prime time siguiendo los pasos tanto de La 1 que ha cancelado 'La Revuelta' como de Atresmedia, que también ha levantado 'El Hormiguero' y 'El Intermedio' para ofrecer especiales informativos. En el caso de Mediaset, la cadena alargará la emisión de 'Informativos Telecinco' con una edición especial hasta las 23:15 horas para dar paso posteriormente a 'La isla de las tentaciones'.

🔵 Programación especial en Telecinco para hoy, 28 de octubre, debido al accidente ferroviario en Urda, Toledo



👉 ‘El Programa de Ana Rosa’, con Ana Rosa Quintana, amplía su horario hasta las 13:15h.



👉 ‘Vamos a Ver’, con Patricia Pardo, adelanta su emisión a las 13:25h,… — Telecinco (@telecincoes) October 28, 2026

Así queda la programación de Telecinco este miércoles 28 de octubre: