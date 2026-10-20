Mediaset confirma movimientos: Retira 'El Chiringuito' de Energy y alarga 'Horizonte' para encajar la tertulia en Cuatro este miércoles

Mediaset reeditará este miércoles, 21 de octubre, la estrategia que implementó la semana pasada, cambiando de ventana 'El Chiringuito', de Energy (su canal natural) a Cuatro, y ofreciendo una versión extendida de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter para consolidar un tándem de éxito en la tercera noche de la semana.

Recordemos que el miércoles 14 el combo entre el programa de análisis y la tertulia deportiva otorgó grandes resultados de audiencia a Cuatro con un 12,5% y un 7,9% de cuota de pantalla respectivamente. En el caso del formato comandado por Josep Pedrerol, se trató de un récord y de su mayor rendimiento desde que arrancó su andadura en el grupo Mediaset el pasado agosto.

Por eso, Cuatro ya ha confirmado que replicará el mismo esquema: una edición alargada de 'Horizonte' en access y prime time y, posteriormente, 'El Chiringuito', que se retirará de Energy para ascender de nuevo al canal secundario de la compañía audiovisual. En consecuencia, se volverá a cancelar el clásico contenedor de cine 'El Blockbuster'.

Con esta maniobra, 'Horizonte' incrementará su tiempo de emisión y pasará a emitirse de 21:10 a 00:00 horas. En total, Iker Jiménez y Carmen Porter comandarán casi tres horas de retrasmisión junto a su elenco de colaboradores. A continuación, ya en late night, su banda horaria original, recogerá el relevo Pedrerol y su alineación de comentaristas.

Se tratará, al igual que sucedió la semana pasada, de un 'Especial Champions' que dará comienzo en la medianoche y que se prolongará hasta las 02:25 horas tal y como se señala en la guía de programación de Cuatro. Así, 'El Chiringuito' sumará dos noches en la parrilla de Cuatro otra vez, la de este miércoles y la habitual del domingo.

Este especial se centrará en abordar las principales citas futbolísticas del torneo continental que se disputarán este martes 20 y miércoles 21 de octubre: el PSG-FC Barcelona, el Stuttgart-Atlético de Madrid o el Real Madrid-Leipzig.

Así queda la reorganizada parrilla nocturna de Cuatro este miércoles:

21:10 horas - 'Horizonte' (Edición extendida)

00:00 horas - 'El Chiringuito: Especial Champions'