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Mediaset anuncia un especial de 'Horizonte' con nuevo horario de emisión en la programación de Cuatro este miércoles

por El Televisero

Mediaset, al igual que Atresmedia y RTVE, se ha movilizado de urgencia para adaptar la programación de sus principales canales a la trágica actualidad informativa por el accidente de tren en Toledo

'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter
'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter y logo de Cuatro | Montaje El Televisero

Mediaset, al igual que Atresmedia y RTVE, se ha movilizado de urgencia para adaptar la programación de sus principales canales a la actualidad informativa, con la nueva catástrofe ferroviaria que ha sacudido a nuestro país. Y entre los cambios, el grupo ha anunciado especiales de 'Todo es mentira' con Risto Mejide y de 'Horizonte' con Iker Jiménez en Cuatro.

La cadena, que ha dedicado toda la emisión de 'En boca de todos' con Nacho Abad a informar del siniestro que se ha producido en Toledo y que ha dejado decenas de víctimas, ha determinado alargar dos de sus espacios troncales de la parrilla regular y modificar sustancialmente sus horarios de emisión.

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Tras 'Noticias Cuatro 1', con Alba Lago a los mandos, 'Todo es Mentira', con Risto Mejide y Laila Jiménez al frente, arrancará con una cobertura minuciosa desde la zona cero que se extenderá hasta las 20:00 horas. Un cambio en la duración, que ganará una hora más, que supondrá la retirada total del concurso 'Lo sabe, no lo sabe' de Xuso Jones.

A partir de entonces (20:00h.) el formato de actualidad, en el que se seguirá el minuto a minuto de la nueva tragedia en la alta velocidad, dará paso a la segunda edición de 'Noticias Cuatro' que presentan Diego Losada y Mónica Sanz, volcados también con la información desde los principales puntos de interés informativo.

Más tarde, desde las 21:10 horas, comenzará una entrega extraordinaria de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter que se prolongará hasta bien entrada la madrugada. Concretamente se alargará hasta las 01:00 h. según se indica en la guía de programación. Así, 'El Blockbuster' se queda sin emisión.

El espacio nocturno realizado por Mediaset en colaboración con Alma Producciones añadirá dos horas más a lo habitual para informar y analizar lo ocurrido en la que es la segunda tragedia en el AVE en España en apenas diez meses.

Así queda la parrilla de Cuatro este miércoles:

  • 15:20 horas - 'Todo es mentira' (edición especial)
  • 20:00 horas - 'Noticias Cuatro 2'
  • 21:10 horas - 'Horizonte' (edición especial)
  • 01:00 horas - 'Callejeros'

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