Mediaset anuncia la vuelta inminente de 'GH VIP' a la programación de Telecinco con su 9ª edición tres años después

Telecinco quiso aprovechar la gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' de este martes para despejar una de las grandes incógnitas que había con otro de sus realitys. Y es que mucho se había rumoreado sobre si la cadena apostaría por 'GH VIP', 'GH DÚO' o alguna edición 'All Stars' del célebre formato de convivencia para tomar el relevo del programa de supervivencia en noviembre.

Pues bien, Mediaset ya ha despejado todas las dudas tras iniciar la promoción de la novena edición de 'GH VIP'. De este modo, la versión con famosos del reality por excelencia regresará a Telecinco tres años después de su última temporada. Y es que cabe recordar que la octava edición de 'GH VIP' se emitió en otoño de 2023 con Marta Flich como nueva presentadora.

Ahora, el reality volverá al canal previsiblemente con el regreso de Jorge Javier Vázquez como presentador, después de que el catalán ya fuera el encargado de conducir la cuarta edición de 'GH DÚO' entre enero y marzo de 2026 tras el fiasco de 'GH 20', que fue cancelado tras apenas 42 días de convivencia por su poco éxito de audiencia.

Para anunciar el regreso de 'GH VIP' a Telecinco, Jorge Javier Vázquez aprovechó la presencia en el plató de 'Supervivientes' de cuatro ex concursantes del formato como Chayo Mohedano ('GH VIP 2'), Isa Pantoja ('GH VIP 6'), Tony Spina ('GH VIP 6') y Dámaso Angulo ('GH 12') para que le acompañaran en el centro del plató.

"Todos tenéis algo en común. ¡Vuelve Gran Hermano, vuelve GH VIP!", empezó gritando Jorge Javier Vázquez muy emocionado. "Rosario fuiste una gran protagonista junto a Adans Pérez, un amor imposible; Dámaso dejaste de vivir una mentira para que toda España supiera la verdad sobre ti; Tony viviste la experiencia junto a Makoke con quien después mantendrías una relación; Isa Pantoja conociste a Asraf el amor de tu vida", recordó entonces aludiendo a los concursos de cada uno de los ex concursantes que pasaron por la casa más famosa de la televisión.

Por ahora, no hay más detalles sobre 'GH VIP 9' aunque todo apunta a que tomará el relevo de 'Supervivientes All Stars 2026' en el mes de noviembre. Con ello, se espera que los nuevos inquilinos de la casa de Tres Cantos, que cabe recordar que se estrenó el año pasado tras cerrar la de Guadalix de la Sierra, pasen las navidades dentro del reality.