Mediaset anuncia la adquisición de un nuevo reality al estilo 'Supervivientes' pero con una mecánica mucho más extrema

Mediaset sigue explorando nuevos formatos de telerrealidad más allá de 'Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones' o 'Gran Hermano' para diversificar su oferta. Por eso, tras la producción de 'Honesty House', cuyo estreno se producirá muy pronto en Telecinco, el grupo audiovisual anuncia ahora la adquisición de 'Tempting Fortune', un nuevo reality que mezcla aventura y competición y que estará realizado en colaboración con Warner Bros. International Television Production España.

En este formato la mecánica es salvaje: 12 concursantes serán abandonados en plena naturaleza para emprender una agotadora travesía en la que tendrán que superar las dificultades del terreno y las condiciones de un entorno hostil. A medida que avancen, se encontrarán con tentaciones que podrían hacer más llevadera su aventura, pero sucumbir no les saldrá gratis: cada una de ellas descontará una importante cantidad del premio final, que parte de 300.000 euros.

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una comida caliente, una cama o un capricho después de varios días de duro periplo en plena naturaleza? Es el punto de partida de un juego extremo en el que los participantes tendrán que poner a prueba su resistencia física y, sobre todo, psicológica mientras deciden continuamente entre satisfacer una necesidad inmediata o proteger dicho bote económico.

Así, esta nueva apuesta va mucho más lejos que 'Supervivientes', pues, aparte de la aventura física, el formato mide la resistencia psicológica y moral de los expedicionistas. En ese sentido, las decisiones individuales y colectivas tendrán consecuencias directas sobre el premio final, generando estrategias, grandes conflictos y alianzas en un entorno tremendamente adverso marcado por el esfuerzo, las altas temperaturas y la presión de la convivencia. En definitiva, un reality muchísimo más extremo.

Mediaset asegura que 'Tempting Fortune' se articulará en una mecánica trepidante y una narrativa non-stop, combinando aventura, convivencia y dilemas de impacto emocional, en los que cada tentación se convierte en un posible punto de inflexión para el desarrollo de una competición que superará lo visto hasta ahora en TV. De momento, no se concreta en qué cadena se emitirá, si en Telecinco o Cuatro.

Creado por Voltage TV y distribuido internacionalmente por Cineflix Rights, 'Tempting Fortune' ha sido opcionado en más de una decena de territorios y cuenta con versiones locales en mercados como Reino Unido (Channel 4), donde ha alcanzado tres temporadas, e Italia (Sky Italia), Noruega (NRK) y México (TV Azteca), con dos temporadas cada una, entre otros.



